Marketplace: Mirakl supera i 100 milioni di dollari di ricavi

Mirakl supera i 100 milioni di dollari di ricavi annuali ricorrenti nel 2021. L’azienda estende la propria leadership nel settore dei marketplace online

Mirakl, la prima e più avanzata piattaforma SaaS di marketplace enterprise, annuncia di aver superato i 100 milioni di ricavi annuali ricorrenti, con oltre 4,3 miliardi di dollari transati sui marketplace sviluppati tramite Mirakl nel 2021. Inoltre, nello stesso anno, Mirakl ha chiuso un round di finanziamento di serie E pari a 555 milioni di dollari guidato da Silver Lake, che ha portato la valutazione dell’azienda a 3,5 miliardi di dollari, con un aumento del 230% in un anno. Questo successo è la prova della rapida crescita della categoria marketplace creata e guidata da Mirakl, con un numero record di marchi iconici che si aggiungono al vasto elenco di clienti e che lanciano il proprio marketplace, tra cui Macy’s, Bloomingdale’s, CMA CGM, Decathlon e UNFI.

La grande accelerazione dell’eCommerce ha cambiato in modo permanente le aspettative degli acquirenti. Oggi, due terzi dei consumatori preferiscono i marketplace online rispetto ai tradizionali siti eCommerce, confermando la supremazia che ci si aspetta nei decenni a venire. Per soddisfare queste aspettative in continua evoluzione, le migliori aziende del mondo collaborano con Mirakl per creare e scalare i propri marketplace online. Nel 2021, 80 nuovi clienti hanno scelto Mirakl, tra cui numerose società Global 2000, mentre sono stati lanciati 66 nuovi marketplace.

“Il nostro compito è creare la migliore esperienza per i clienti, indipendentemente da come possano cambiare i loro comportamenti di acquisto nel tempo”, afferma Matt Baer, ​​Chief Digital and Customer Officer di Macy’s. “Mentre pensavamo all’evoluzione della nostra crescita digitale e del nostro business, costruire e lanciare un “marketplace curato” per soddisfare i nostri clienti è stato il passo successivo più naturale. Il marketplace, con Mirakl come partner, permetterà di arricchire ulteriormente le nostre categorie principali, consentendoci allo stesso tempo di muoverci agilmente verso segmenti nuovi o adiacenti”.

I principali traguardi di Mirakl per il 2021 includono:

L’acquisizione di 80 nuovi clienti mondiali di di ogni settore, inclusi brand globali del calibro di Macy’s, Bloomingdale’s e Reitmans, a cui si aggiunge il lancio di 66 nuovi marketplace per aziende come CMA CGM, UNFI, Shop Apotheke, Debenhams by boohoo group, Decathlon in oltre 10 paesi, The Bay, Fanatics, Dotz Inc. e Click Central.

Il riconoscimento di Leader nel report The Forrester New Wave™: Marketplace Development Platforms Q4 2021. L’analisi di Forrester ha sottolineato come la piattaforma marketplace di Mirakl abbia ricevuto una valutazione differenziata – il punteggio più alto possibile – in nove dei dieci criteri valutati, tra cui visione, approccio al mercato, roadmap, architettura, gestione delle operazioni, gestione dei clienti, seller management, prezzi e tariffazione, e catalogo fisico dei prodotti. Mirakl è stato l’unico vendor a ricevere una valutazione differenziata in nove criteri, provando la forza della piattaforma Marketplace di Mirakl.

L’acquisizione di Octobat, startup francese specializzata nella compliance dei processi di fatturazione per le aziende di tutto il mondo. L’acquisizione, la prima di Mirakl, renderà più facile per gli operatori di marketplace sviluppati tramite Mirakl, gestire le normative locali e globali durante la propria espansione in più aree geografiche.

Un aumento del 47% anno su anno del GMV dei marketplace operati tramite Mirakl durante la settimana del Black Friday. Nonostante siano stati superati 2,2 milioni di ordini e raggiunte 1,3 miliardi chiamate API, la piattaforma Marketplace di Mirakl ha mantenuto un tempo di attività del 100% dimostrando la sua stabilità e scalabilità anche durante una domanda senza precedenti.

L’espansione del team globale con 362 nuove assunzioni nel 2021 a supporto della forte crescita, annunciando al contempo piani per assumere 1.700 dipendenti nei prossimi 3 anni. L’azienda ha effettuato inserimenti strategici chiave in tutta l’organizzazione e ha ulteriormente rafforzato il management team con l’ingresso di figure senior come Andy Barker, Executive Vice President, Financial Services; Isabelle Bénard, Chief Product Officer; Sophie Marchessou, EVP Customer Success beauty, fashion, home; e Marc Teulières, EVP, Customer Success B2B. Mirakl ha anche aperto nuovi uffici a New York e Singapore e ha assunto esperti locali per supportare la rapida crescita della sua presenza globale in EMEA e APAC.

L’accelerazione della crescita globale di Mirakl con l’adesione all’Exchange Partner Program di Adobe come Premier Partner, con lo scopo di promuovere la crescita dell’eCommerce per le aziende di tutti i settori, nuovi partner tra cui Nagarro e Positive Thinking Company in APAC e l’estensione delle partnership globali con Capgemini e Cognizant.

L’azienda ha migliorato la leadership tecnica e di prodotto della sua piattaforma SaaS a definizione dell’industria. Con innovazioni in aree chiave nel 2021, solo Mirakl ha continuato ad aiutare le aziende a fare il proprio ingresso nel mercato più velocemente, a crescere e a operare con sicurezza per scalare le proprie attività e dominare i settori di riferimento.

I nuovi miglioramenti della piattaforma includono:

Un lancio più rapido

Mirakl Connect: l’ecosistema di seller terzi qualificati e attentamente selezionati da Mirakl è cresciuto durante il 2021, rafforzando il potenziale di Mirakl Connect, l’ecosistema globale di marketplace che riunisce seller, partner e marketplace sviluppati tramite Mirakl, che consente ai marketplace online di accelerare notevolmente il proprio time to market. L’app Mirakl Shopify, che aiuta i seller a collegare i propri store Shopify ai marketplace sviluppati con Mirakl, è cresciuta fino ad includere più di 2.000 utenti, consentendo una gestione semplificata degli ordini. Con il lancio della nuova Customer Care Dashboard, i seller possono gestire i messaggi dei clienti di tutti i marketplace sviluppati tramite Mirakl da un’unica postazione. Gli strumenti di matching del catalogo più avanzati del settore aiutano i seller a identificare e stabilire la priorità di connessione con i marketplace che già vendono prodotti nel loro catalogo, eliminando la necessità di mappare i dati dei prodotti.

l’ecosistema di seller terzi qualificati e attentamente selezionati da Mirakl è cresciuto durante il 2021, rafforzando il potenziale di Mirakl Connect, l’ecosistema globale di marketplace che riunisce seller, partner e marketplace sviluppati tramite Mirakl, che consente ai marketplace online di accelerare notevolmente il proprio time to market. L’app Mirakl Shopify, che aiuta i seller a collegare i propri store Shopify ai marketplace sviluppati con Mirakl, è cresciuta fino ad includere più di 2.000 utenti, consentendo una gestione semplificata degli ordini. Con il lancio della nuova Customer Care Dashboard, i seller possono gestire i messaggi dei clienti di tutti i marketplace sviluppati tramite Mirakl da un’unica postazione. Gli strumenti di matching del catalogo più avanzati del settore aiutano i seller a identificare e stabilire la priorità di connessione con i marketplace che già vendono prodotti nel loro catalogo, eliminando la necessità di mappare i dati dei prodotti. Operazioni di dropship e marketplace unificate: per la prima volta, Mirakl consente alle aziende di gestire facilmente i programmi di dropship e marketplace da un’unica piattaforma. La soluzione scalabile di dropship di Mirakl aiuta le aziende a crescere più velocemente gestendo fornitori e cataloghi in modo più semplice ed efficiente rispetto ai tradizionali metodi di dropship, espandendosi allo stesso tempo in nuove categorie attraverso l’aggiunta di nuovi seller terzi con un marketplace.

Crescita importante

Categorizzazione basata su Intelligenza artificiale : un nuovo algoritmo intelligente disponibile all’interno del Catalog Manager di Mirakl analizza i cataloghi dei prodotti e consiglia miglioramenti alla categorizzazione, aiutando gli operatori di marketplace a far crescere il proprio assortimento più velocemente con una maggiore qualità e un minore sforzo manuale.

: un nuovo algoritmo intelligente disponibile all’interno del Catalog Manager di Mirakl analizza i cataloghi dei prodotti e consiglia miglioramenti alla categorizzazione, aiutando gli operatori di marketplace a far crescere il proprio assortimento più velocemente con una maggiore qualità e un minore sforzo manuale. Vendita B2B semplificata : la gestione e la segmentazione del profilo del cliente consentono alle organizzazioni di semplificare la vendita B2B, mentre una nuova collaborazione con PunchOut2Go consente agli acquirenti di connettere i propri sistemi di eProcurement al marketplace, migliorando l’accessibilità ai buyer digitali del settore B2B e perfezionando le esperienze di acquisto.

: la gestione e la segmentazione del profilo del cliente consentono alle organizzazioni di semplificare la vendita B2B, mentre una nuova collaborazione con PunchOut2Go consente agli acquirenti di connettere i propri sistemi di eProcurement al marketplace, migliorando l’accessibilità ai buyer digitali del settore B2B e perfezionando le esperienze di acquisto. Notifiche e dashboard: le regole avanzate di notifica e sospensione consentono ai clienti di gestire il controllo della qualità con velocità e scalabilità e di applicare i Service Level Agreement (SLA) quando i venditori non rispettano la conformità. Le nuove dashboard di performance per operatori marketplace e seller offrono una visione in sintesi di tutte le attività del marketplace per supportare una crescita più rapida ed efficiente.

Operazioni sicure

Gestione e operazioni degli ordini migliorate : le nuove innovazioni consentono ai clienti di ottimizzare la qualità dei dati e la conformità in modo ancora più efficiente. Le notifiche di eventi (webhook) relative a offerte, ordini e spedizioni assicurano che gli aggiornamenti vengano acquisiti in tempo reale, mentre stime di spedizione più avanzate con giorni lavorativi e festivi configurabili semplificano la stima più precisa dei tempi di consegna. Con i nuovi connettori a Vertex e Taxdoo, Mirakl semplifica la conformità fiscale.

: le nuove innovazioni consentono ai clienti di ottimizzare la qualità dei dati e la conformità in modo ancora più efficiente. Le notifiche di eventi (webhook) relative a offerte, ordini e spedizioni assicurano che gli aggiornamenti vengano acquisiti in tempo reale, mentre stime di spedizione più avanzate con giorni lavorativi e festivi configurabili semplificano la stima più precisa dei tempi di consegna. Con i nuovi connettori a Vertex e Taxdoo, Mirakl semplifica la conformità fiscale. Sicurezza: Mirakl ha ottenuto certificazione ISO 27018 ed è riconosciuta come CSA Trusted Cloud Provider. Ciò posiziona Mirakl in prima linea nella conformità del settore con credenziali di sicurezza di livello aziendale.

“Il 2021 ha dimostrato che non è possibile arrestare la crescita della marketplace economy”, afferma Philippe Corrot, co-founder e CEO di Mirakl. “Per quanto riguarda il 2022, non c’è dubbio che i marketplace svolgeranno un ruolo fondamentale nella strategia eCommerce di ogni azienda. Queste piattaforme forniranno presto una soluzione a 360 gradi e Mirakl è al centro di questa offerta”.

“Siamo orgogliosi di supportare il continuo successo di brand e realtà leader che stanno utilizzando i loro marketplace sviluppati con Mirakl per soddisfare le crescenti richieste dei loro clienti sempre e ovunque”, dichiara Adrien Nussenbaum, co-founder e co -CEO, Mirakl. “Nel 2022 non vediamo l’ora di supportare i nostri clienti per ampliare ulteriormente il loro successo, in un contesto in cui queste iniziative marketplace sono riconosciute come driver strategici di crescita nei mercati finanziari globali”.

Approfondimenti e spunti sul modello marketplace sono disponibili sul blog di Mirakl. Per ulteriori sviluppi e aggiornamenti, seguire Mirakl su LinkedIn, Twitter e YouTube.