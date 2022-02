Previsioni meteo 26 febbraio 2022: freddo e neve a bassa quota

Le previsioni meteo di oggi, sabato 26 febbraio 2022: ondata di maltempo con freddo e neve a quote collinari sulle regioni del Centro-Sud

L’inverno torna protagonista dello scenario meteo sull’Italia, dopo una parentesi con l’alta pressione che ha regalato temperature primaverili su gran parte dell’Italia. La ritirata dell’alta pressione, già dalla giornata di ieri, ha lasciato spazio all’arrivo di correnti fredde e instabili che hanno portato al ritorno del freddo e della neve a quote via via sempre più basse. Oggi avremo tempo in miglioramento sulle regioni settentrionali mentre il maltempo insisterà al Centro e al Sud, con piogge e nevicate nelle zone interne fino a quote collinari.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani al Nord il tempo tornerà soleggiato, così come sulle regioni centrali. L’inizio del mese di marzo vedrà il ritorno dell’alta pressione e del tempo stabile ma almeno fino alla metà della prossima settimana l’Italia sarà nella morsa del freddo, con clima invernale asciutto.

Intanto per oggi, sabato 26 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi; deboli precipitazioni solo in Emilia Romagna con neve a quote collinari e Alpi centro-orientali con neve a quote basse. Al pomeriggio residui fenomeni in Romagna e sereno altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi e neve in Appennino fino a quote collinari, più asciutto su Toscana e Alto Lazio. Al pomeriggio maltempo ancora su Abruzzo, Marche e Basso Lazio, asciutto altrove e ampi spazi di sereno in Toscana. In serata ancora fenomeni sulle regioni adriatiche con neve oltre i 300-500 metri. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino precipitazioni sparse su Molise, Campania e Puglia settentrionale con neve oltre i 600-800 metri, variabilità asciutta altrove e ampi spazi di sereno in Sardegna. Al pomeriggio maltempo in estensione anche alle altre regioni peninsulari e Sicilia settentrionale. In serata maltempo diffuso specie sulle regioni Peninsulari con piogge e temporali anche di forte intensità. Neve fin verso i 500-900 metri. Venti moderati in rotazione ciclonica. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime in rialzo al Sud e massime in calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.