Previsioni meteo 25 febbraio 2022: arriva il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 25 febbraio 2022: nuova perturbazione in arrivo sull’Italia con piogge, nevicate a quote medio-basse e calo delle temperature

Dopo due giorni di alta pressione con temperature diurne dal sapore primaverile, cambia tutto nel corso del weekend di Carnevale. Il cambiamento delle condizioni meteo avverrà già dalla giornata di oggi, quando assisteremo all’arrivo di prime piogge e locali temporali su parte del Centro-Nord con temperature in netto calo serale e neve anche sotto gli 800-1000 metri.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del fine settimana l’affondo di una saccatura colma di aria artica dal Nord Europa darà vita a un vortice ciclonico sulle nostre regioni centro-meridionali. Avremo rovesci, temporali anche con grandine e burrasche di vento. Il Nord ancora una volta rimarrà in prevalenza all’asciutto: dopo le piogge di oggi infatti il tempo tornerà essenzialmente soleggiato salvo residue precipitazioni sull’Emilia-Romagna, nevose a quote collinari. L’inizio del mese di marzo vedrà invece il ritorno dell’alta pressione, con una fase stabile che potrebbe durare almeno per tutta la prima decade.

Intanto per oggi, venerdì 25 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino locali pioviggini sulla Liguria, asciutto altrove con foschie sulla Pianura Padana e ampie schiarite altrove. Al pomeriggio tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto, più asciutto altrove. In serata maltempo su Emilia Romagna e regioni di Nord-Est con piogge e temporali, più asciutto altrove. Neve in calo fin verso la bassa collina. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile ma con nuvolosità alternata a schiarite, deboli piogge sulla Toscana. Al pomeriggio piogge in arrivo su Toscana, Umbria e Marche, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni meteo instabili con piogge e acquazzoni diffusi, più asciutto sull’Abruzzo. Neve oltre gli 800-1000 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in calo al Nord, minime in aumento al Centro e massime in lieve crescita al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .