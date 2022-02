Jennifer Lawrence e Cooke Maroney diventano genitori

Jennifer Lawrence è diventata mamma. Lei e il marito Cooke Maroney hanno dato alla luce il loro primogenito. Per l’attrice Premio Oscar la privacy viene prima di ogni cosa e proprio per questo il nome e il sesso del bambino sono ancora avvolti dal mistero.

“Il mio istinto mi vuole proteggere la sua privacy per il resto delle vita per quanto potrò fare. Non voglio che nessuno si senta il benvenuto nella sua esistenza così come in quella di mio marito e sento che questo inizia con il non includerli in questa parte del mio lavoro“, ha dichiarato qualche tempo fa la star di Hunger Games.