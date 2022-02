Sony sceglie Dakota Johnson per interpretare Madame Web

Sony Pictures ha scelto Dakota Johnson per interpretare Madame Web/Cassandra Web, la prima “Donna Ragno”

Finalmente è arrivata la conferma: Sony Pictures ha scelto Dakota Johnson per interpretare Madame Web/Cassandra Web, la prima ‘Donna Ragno’. L’attrice della saga Cinquanta Sfumature e di Suspiria ha pubblicato una storia con uno sfondo nero e una piccola ragnatela al centro.

A noi questo basta per capire che vedremo lei nei panni di questo personaggio introdotto nei fumetti negli Anni 80 e creato da John Romita Jr e Denny O’Neill. Cassandra è affetta da un disturbo neuromuscolare che l’ha resa paralizzata e cieca, ma è dotata di diverse abilità che la rendono molto potente: come telepatia, proiezione astrale e chiaroveggenza. È una figura importante per Peter Parker/Spieder-Man, per lui è come una guida, come abbiamo visto nella serie animata Spider-Man: The Animated Series. Il suo nome da ‘super donna’ deriva dalla macchina che la tiene in vita.

Madame Web – le cui riprese inizieranno quest’anno – sarà diretto da S.J. Clarkson e scritto da Matt Sazama e Buck Sharpless, già al lavoro di Morbius e autori della sceneggiatura di Lost in Space.

Dal Ragnoverso, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), siamo in attesa di vedere al cinema Morbius con Jared Leto e Venom: La furia di Carnage con Tom Hardy.