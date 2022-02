Riconoscimento negli USA per Daniele Bongiovanni

Per il maestro Daniele Bongiovanni riconoscimento negli Stati Uniti dalla North American Jules Verne Society: ha il merito di aver rappresentato la cultura italiana nel mondo

Il maestro Daniele Bongiovanni – importante esponente della figurazione internazionale – negli Stati Uniti ha ricevuto una Special Recognition dalla North American Jules Verne Society, Columbia, Maryland. Tale riconoscimento è un ulteriore tassello che si aggiunge al merito di aver più volte rappresentato la cultura italiana nel mondo, come in Australia, Cina, Francia, Messico, Regno Unito, Svizzera e Thailandia.

Artista pluripremiato, i suoi dipinti sono incisivi come il ricordo persistente, eterei come un “nonluogo” dove si avverte solo il candore della figura. Nel corso degli anni, Bongiovanni ha ricevuto – tra gli altri riconoscimenti – premi alla Biennale d’Arte di Venezia (2009, 2017), il Premio per l’Eccellenza Professionale in ambito artistico, assegnatogli dalla Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (2018) e la Honorable Mention, assegnatagli dalla International Visual Literacy Association con il patrocinio del Toledo Museum of Art, Ohio (2021).

Protagonista di centinaia di mostre in tutto il mondo, Bongiovanni recentemente ha esposto – tra gli altri musei italiani ed esteri – presso il Design Museum di Londra (2020), il Palazzo Clemente – Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture di Castelbasso, Teramo (2020), il 20-21 Visual Arts Centre di Scunthorpe, North Lincolnshire (2020), il Museum of Šiluva, Lithuania (2021) e il Taos Center for the Arts, Nuovo Messico (2021).

Nel 2021 ha nuovamente collaborato a progetti e programmi di ricerca, questa volta svoltesi presso la Auckland University of Technology, la Liverpool John Moores University, la Multimedia University, Cyberjaya, Malesia e la São Paulo State University. Negli Stati Uniti è stato inoltre eletto membro del Consiglio Direttivo dell’istituzione internazionale IVLA (2022).