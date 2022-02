Previsioni meteo 22 febbraio 2022: maltempo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 22 febbraio 2022: la perturbazione si sposta a Sud, tempo stabile e soleggiato ma temperature in calo al Centro-Nord

Condizioni meteo in miglioramento sull’Italia dopo il passaggio perturbato che ieri ha portato piogge e un brusco calo delle temperature su buona parte della Penisola. Nella giornata di oggi il definitivo allontanamento del nucleo instabile dal Centro-Nord determinerà il ritorno del sole e della stabilità: avremo dunque cieli sereni o poco nuvolosi, con possibilità di gelate al mattino nelle zone di pianura. Discorso diverso al Sud, che sarà interessato dal passaggio perturbato: avremo piogge diffuse e nevicate sui rilievi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani non avremo variazioni di rilievo, con cieli sereni su tutte le nostre regioni. Bel tempo anche nella giornata di giovedì mentre trova conferme un nuovo peggioramento del tempo a partire da venerdì. Il prossimo weekend vedrà anche la giornata di sabato con cieli nuvolosi e precipitazioni, mentre domenica tornerà l’alta pressione.

Intanto per oggi, martedì 22 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni, locali nevicate sulle Alpi di confine oltre i 500 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, residue precipitazioni sull’Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge sparse su settori Peninsulari e Sicilia, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora fenomeni specie su Puglia, Calabria e Sicilia, migliora altrove. In serata tempo in miglioramento ovunque salvo residue piogge sulla Calabria. Neve oltre gli 800-1000 metri. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve aumento al Nord e al Centro, valori in calo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.