Scommesse: Mahmood e Blanco favoriti anche per l’Eurovision

Mahmood e Blanco trionfano al Festival di Sanremo e volano all’Eurovision: Italia favorita, dopo i Maneskin un’altra doppietta vale 4 volte la scommessa

Il trionfo annunciato al Festival di Sanremo (erano i favoriti della vigilia a 1,45 su Snai) lancia Mahmood e Blanco verso la vittoria dell’Eurovision Song Contest, in programma a maggio a Torino: «Siamo felicissimi di partecipare e di rappresentare l’Italia, ma non sappiamo ancora se cambieremo “Brividi” in inglese», hanno detto a caldo dopo la premiazione.

La doppietta era già riuscita lo scorso anno ai Maneskin e per i bookmaker ci sarà il bis anche nel 2022: secondo gli analisti Snai, l’Italia è favorita a 4 volte la scommessa, davanti ad Australia, Svezia e Grecia (tutte a 10). Si sale a 12 per la Polonia, con la Russia a 15 e Francia e Germania a 20, davanti a Norvegia e Armenia (a 25). Poche chance per Ucraina, Svizzera, Regno Unito e Azerbaijan (a 33), con Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Cipro a 40 volte la posta.