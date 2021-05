Dopo Sanremo i Maneskin vincono l’Eurovision

Primo posto per l’Italia all’Eurovision Song Contest, quest’anno in scena a Rotterdam. I Maneskin vincono la 65esima edizione della competizione con la loro ‘Zitti e buoni’. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas superano Svizzera e Francia, che fino all’ultimo avevano primeggiato nella classifica provvisoria.

“Dedichiamo la vittoria ai nostri fan, vecchi e nuovi, alle nostre famiglie e alle persone in tutta Europa che ci hanno supportati”, hanno detto i ragazzi durante la conferenza post gara.

Il gruppo, premiato dal televoto come a Sanremo, ha chiuso con un totale di 524 punti. I Måneskin sono i primi a conquistare la medaglia d’oro in 30 anni. Prima di loro solo Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno. La kermesse, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), torna così nel nostro paese. L’edizione 2022 sarà, infatti, organizzata in Italia.

IL MOMENTO DELLA VITTORIA ↓

RIVEDI L’ESIBIZIONE ↓