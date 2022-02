JYSK riapre ad Asti dopo il restyling

Riapre il punto vendita della catena JYSK ad Asti: restyling per una maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto

JYSK, catena danese che propone un’ampia selezione di mobili, mobili da giardino, tessile per la casa, materassi, biancheria da letto e articoli decorativi d’ispirazione scandinava riapre venerdì 4 febbraio il punto vendita di Asti, in Piemonte, in via G. Borello 5 ex/Corso Alessandria 330. Lo store è stato completamente riprogettato con una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi JYSK a livello globale e che rappresenta una profonda innovazione rispetto al passato per offrire ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto. Con un design moderno in linea con le nuove tendenze e pavimenti in legno dai colori chiari, il negozio di Asti è molto più luminoso di prima. La migliore esposizione dei prodotti, l’attenzione all’illuminazione e una struttura d’insieme che esalta e semplifica la ricerca fanno sì che il restyling sia molto apprezzato dai clienti.

“Il restyling dello store di Asti è il primo di una lunga serie che interesserà tutti i negozi JYSK in Italia. Sono certo che i nuovi negozi saranno molto apprezzati anche dai nostri clienti piemontesi” afferma Cesare Bailo, Country Manager di JYSK Italia e prosegue: “Ad oggi in Italia, abbiamo sessantasei negozi e un ambizioso piano di espansione. Il nostro obiettivo è quello di aprire trecento nuovi negozi in Italia e di rinnovare tutti i negozi esistenti entro la fine del 2024”.

JYSK Italia ha ottenuto nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 il proprio miglior risultato, con un fatturato pari a 64,9 milioni di euro che rappresenta un incremento del 33% sull’esercizio precedente, e nello stesso periodo ha aperto undici nuovi negozi. Nel 2022 JYSK prevede di aprire venti nuovi negozi e di rinnovarne quindici. Alla grande riapertura del punto vendita di Asti, seguiranno quelle di altri due negozi piemontesi di JYSK. La prima a Gravellona Toce, giovedì 24 febbraio e la seconda a Cuneo, venerdì 8 aprile. Il processo di espansione continua di pari passo con quello delle nuove assunzioni: sono numerosissime le posizioni aperte in tutta Italia e che andranno ad incrementare l’organico attuale che conta cinquecento collaboratori.