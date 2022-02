Dal 10 marzo tornano cibi e bevande al cinema e negli stadi

Via libera dalla commissione Affari Sociali della Camera: dal 10 marzo si torna a mangiare e bere al cinema, allo stadio e a teatro

“Un’altra buona notizia nel percorso graduale di ritorno alla normalità. Dal 10 marzo sarà nuovamente possibile consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive“. Lo annuncia in una nota il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in merito ai lavori della XII commissione Affari Sociali della Camera.

L’esponente del Governo spiega che l’emendamento al Dl1 è stato “approvato all’unanimità dalla Commissione Affari Sociali della Camera e su cui, in rappresentanza del Governo, ho espresso parere favorevole. Una risposta molto importante per alcuni dei settori tra i più colpiti in questi due anni di pandemia. Un nuovo segnale di ripartenza”, conclude Costa come riferisce la Dire (www.dire.it).