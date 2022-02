Naomi Campbell su Vogue racconta la vita da mamma

Naomi Campbell sulla cover di Vogue UK con la figlia: la top model ha rilasciato un’intervista per raccontare i primi mesi da mamma

Naomi Campbell ha scelto l’edizione inglese di Vogue per raccontare i suoi primi nove mesi da mamma. La top model 51enne è apparsa, mozzafiato, sulla copertina della rivista con la sua primogenita, nata lo scorso maggio. Il nome della bambina e quello del padre (nel caso in cui ci fosse) sono ancora avvolti nel mistero. A seguito dell’annuncio alcuni utenti del web hanno messo in dubbio la gravidanza, sostenendo di non aver mai visto il pancione di Naomi. “È adottata“, ha detto qualcuno. La modella ha deciso di rompere il silenzio raccontandosi in una lunga intervista a Vogue UK. “Mia figlia non è stata adottata”, ha detto la ‘top Naomi’ dichiarando di essere la madre biologica della piccola. “Posso contare su una mano il numero di persone che sapevano che stavo avendo lei. Lei è la più grande benedizione che potessi mai immaginare. È la cosa migliore che abbia mai fatto “. La Campbell ha svelato che la sua piccola è “ già molto indipendente, intelligente, sveglia. Dorme dodici ore ogni notte, è un angelo. Sono fortunata, adora viaggiare come me, non si lamenta quando decolliamo o atterriamo. Non piange quasi mai, è quasi pronta per parlare. Ha cominciato a salutare con la manina, è molto divertente. Ride molto. Ha già sei denti e potrebbe camminare prima di gattonare “. E aggiunge: “Le mie priorità sono cambiate: ora mia figlia viene prima di ogni altra cosa. Tutto quello che faccio, lo faccio per lei“.

In questi mesi da mamma, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Naomi Campbell non ha abbandonato le passerelle della moda. Ha sfilato per Versace, Balmain, Lavin e Alexander McQueen. “Mi piace ancora, però è snervante perché ho 51 anni e sfilo con ragazze che ne hanno 18. Una volta era più divertente perché ero con le ‘ragazze’. Con loro ho una chat di gruppo“, ha raccontato riferendosi a Linda Evangelista, Cindy Crawford e Christy Turlington. Attualmente stanno lavorando a una docu-serie in uscita per Apple Tv+, dal titolo The Supermodels, diretta dal premio Oscar Barbara Kopple. “Racconterà la nostra vita e i tempi insieme: la nostra amicizia, le carriere, la nostra femminilità, la nostra maternità. Siamo tutte produttrici esecutive del progetto insieme a Ron Howard“.