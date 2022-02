Salvaguardare la salute di un cane anziano è importante: si parte dall’alimentazione

Un cane anziano, perde energia, sente e vede meno, va incontro ad un aumento del peso ed ha problemi di digestione. L’attenzione quindi deve essere massima, cosicché l’età media del cane possa allungarsi. È fondamentale anche cercare di prevenire alcune malattie, prestando attenzione a dei piccoli dettagli. In questa fase delicata, la diminuzione di cibo è una conseguenza dovuta alla difficoltà digestiva del cane.

Proprio per questo, uno dei consigli da seguire è quello di dividere in tre pasti, la dose giornaliera di cibo, così da consentirgli una digestione migliore, più lenta e semplice. Anche la stitichezza in età avanzata è molto diffusa. Proprio per questo, è fondamentale l’utilizzo di fibre, oltre ad una idratazione costante. Anche l’apporto di vitamine e di antiossidanti è utile per prevenire l’osteoporosi, che arriva con l’avanzare dell’età.

Per favorire la regolarità intestinale, è importante dunque, come già accennato, l’utilizzo di fibre. Se si opta per una nutrizione casalinga, bisogna fornire verdure come piselli, zucca, carote; se si predilige un’alimentazione con cibo fresco, sono da prediligere carne di pollo, tacchino e coniglio; se si opta infine, per cibi secchi, bisogna fornire del cibo di alta qualità. Cibi di qualità sono il fulcro della linea Amusi, che propone cibi naturali e cibo secco per cane provenienti da filiere italiane, di qualità e ben controllati.

Per prevenire malattie come il diabete invece, bisogna limitare al massimo l’assunzione di carboidrati, in quanto l’età avanzata, la glicemia si innalza. Bisogna dunque evitare cibi raffinati. Anche in questo caso Amusi produce crocchette ad hoc, proprio per i cani che soffrono di tale problematica, pur sempre mantenendo al loro interno tutte le componenti e le sostanze nutritive necessarie al mantenimento del loro stato di salute.

Anche i problemi cardiovascolari ed il sovrappeso sopraggiungono con l’avanzare dell’età, per cui un utilizzo, in questa fase, di carni magre, oltre a delle lunghe e lente passeggiate, contribuiscono a coadiuvare le problematiche relative al sovrappeso, in quanto, quest’ultimo incide in maniera negativa, anche sulle articolazioni e sulla deambulazione del nostro amico a quattro zampe. Infine, nei cani anziani anche i problemi legati alla masticazione aumenta, per cui è possibile limitarli con l’assunzione di cibi secchi. La linea Amusi propone degli alimenti che contribuiscono a facilitare la masticazione, oltre anche a degli specifici snack utili alla pulizia dei denti. La salute dei nostri amici pelosi ci sta molto a cuore, quindi tutelarla, anche in età avanzata, è fondamentale ed è possibile, prestando particolare attenzione all’alimentazione.