Bollicine italiane: la produzione è da record

La produzione italiana di bollicine nel 2021 ha messo a segno un record storico ed ha superato per la prima volta il miliardo di bottiglie, con un balzo del +23%. A trainare il risultato è stato soprattutto il Prosecco, sia Doc che Docg, con 753 milioni di bottiglie, seguito dall’Asti Docg con 102 milioni di bottiglie e poi da Franciacorta, Trento e Oltrepo Pavese.

Il successo è dipeso sia dalla crescita pari al +27% in valore della domanda interna, sia dall’esplosione delle richieste arrivate dall’estero dove si registra un aumento del +29% per un totale di circa 700 milioni di bottiglie stappate fuori dai confini nazionali. La proiezione è stata elaborata da Coldiretti su dati Istat ed Ismea. All’estero finiscono circa i 2/3 della produzione nazionale di bollicine e i consumatori più appassionati sono ora gli americani che scavalcano gli inglesi con un aumento del +44% in quantità, mentre oltremanica la crescita è del +12%; terzo consumatore, la Germania con un +2%.

Particolare menzione va data alla Russia che, nonostante le tensioni causate dal perdurare dell’embargo su una serie di prodotti agroalimentari Made in Italy, ha registrato una crescita del +52%, mentre la Cina segna un +29% e iln Giappone un +18%.

Tra le denominazioni coinvolte il Prosecco Doc ha messo a segno un record assoluto con 627,5 milioni di bottiglie, pari al +25,4%, di cui 71,5 milioni nella versione Prosecco Doc Rosé. E le bollicine del Prosecco hanno ora conquistato un luogo simbolo di lusso ed eleganza su scala internazionale.

Avviene a St Moritz con il marchio Villa Sandi che è stato appena nominato Official Partner della Coppa del Mondo di Snow Polo in programma dal 28 al 30 gennaio 2022 nella cittadina elvetica. Si tratta di una prima volta per gli organizzatori dell’evento, che hanno deciso di affiancare allo Champagne anche le bottiglie della cantina trevigiana di proprietà della famiglia Moretti Polegato.