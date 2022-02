Luce nuova con JYSK: 10 consigli per illuminare una stanza

Anno nuovo, luce nuova con JYSK: dieci consigli per illuminare una stanza. La luce agisce sull’umore e sul nostro stato emotivo

Quando si smonta l’albero di Natale, si tolgono le illuminazioni e gli addobbi natalizi, tutto sembra un po’ più triste… Allora cosa c’è di meglio che non dare nuovo calore con nuovi allestimenti luminosi? Anno nuovo, luce nuova!

JYSK ci invita a guardare la nostra casa sotto una nuova luce con proposte per illuminare gli spazi in cui viviamo e lavoriamo. E, si sa, gli scandinavi, abituati da sempre a lunghi inverni freddi e bui, hanno imparato presto a padroneggiare l’arte dell’illuminazione. E nel corso degli anni sono diventati dei veri maestri nel disporre strategicamente e modulare le varie sorgenti di luce artificiale.

La luce agisce sull’umore e sul nostro stato emotivo: può generare sensazioni di calma e tranquillità, ad esempio, in un ambiente come il soggiorno o la camera da letto, oppure energia e vitalità in una zona come la cucina, spazio dedicato alle attività e alla convivialità.

CALORE E RELAX CON NUOVE IDEE D’ILLUMINAZIONE

Le lampade da tavolo o da terra in rattan o bamboo, grazie ai materiali con cui sono realizzate, regalano una luce soffusa, calda e avvolgente, perfetta per creare un’atmosfera rilassante e naturale, ideale per ambienti come il soggiorno, la camera da letto e il corridoio. Con la lampada da tavolo in rattan ALBERT o la lampada da terra in bamboo DANI, l’effetto è assicurato!

Un’altra suggestiva soluzione luminosa è data dalla lampada da terra KRISTOPH: dal design elegante grazie alla piantana cromata e al paralume beige, posizionata strategicamente accanto ad un divano o ad una poltrona coccolerà con extra comfort e relax chiunque vi si sieda vicino.

CIRCONDATI DI HYGGE CON LE FONTI DI LUCE JYSK

L’illuminazione dall’alto è un’opzione per molti spazi, ma in termini di ‘hygge’ non è il massimo. Si può però rimediare facilmente con pochi ma azzeccati tocchi di luce. Una lampada a sospensione sopra il tavolo da pranzo creerà istantaneamente un’atmosfera di raccoglimento e relax, ma più lampadari a sospensione sopra il tavolo sono una scelta ancora più d’effetto. Attenzione però alla simmetria, JYSK consiglia di dividere la lunghezza del tavolo per il numero di punti luce e poi posizionare accuratamente i lampadari. A seconda della quantità scelta, sarà poi possibile decidere di appenderli tutti alla stessa altezza o di giocare su differenti livelli. Il lampadario SIGVARD è un buon esempio di lampadario “scandinavo”: grazie alla forma sferica e al paralume in bamboo ha un design leggero, che non rende pesante la sua presenza e regala una luce morbida ovunque lo si posizioni.

Esattamente come per gli arredi, per gli scandinavi anche le lampade devono avere linee essenziali, pulite e rigorose, prive di inutili fronzoli. Anche le lampade da scrivania JYSK non deludono mai: né nell’estetica né nella funzionalità e sono sempre pensate per creare la giusta atmosfera. Come la lampada PATRIK, che sarebbe un peccato rilegare esclusivamente alla scrivania, perché sta benissimo anche su un comodino o su una mensola, con il fascio di luce diretto nel punto preferito.

Quando invece si vuole massimizzare l’atmosfera, le candele sono fonti di luce extra accoglienti e decorative: JYSK suggerisce di accendere alcune candele e posizionarle un po’ dappertutto in casa per illuminare gli angoli bui.

DIECI MODI PER ILLUMINARE UNA STANZA

Dopo una lunga giornata trascorsa fuori si è impazienti di tornare a casa, perché le nostre case sono un posto per rilassarsi e ricaricarsi. In inverno, passiamo solitamente più tempo a casa, ma oggi capita anche di lavorare in smart working, quindi cerchiamo di renderla il più possibile confortevole e accogliente. Ma una casa o un appartamento particolarmente bui possono influire in maniera negativa sul nostro umore.

JYSK offre dieci consigli per aiutare a illuminare una stanza:

1. PIÙ LUCE NATURALE POSSIBILE

Per illuminare una stanza buia si ha bisogno di molta luce. La luce migliore è quella naturale che si ottiene attraverso una finestra. Per renderlo possibile è una buona soluzione scegliere tende leggere o trasparenti invece di tende pesanti o scure.

2. GLI SPECCHI PER RIFLETTERE LA LUCE

Mettere un bello specchio di fronte a una finestra non solo creerà l’illusione di una stanza più grande, ma rifletterà anche la luce della finestra.

3. PARETI E SOFFITTO DI COLORE CHIARO

I colori scuri fanno sembrare una stanza più piccola, perché non riflettono la luce. Scegliere un colore chiaro come il bianco per riflettere la poca luce di cui si dispone allargherà la stanza verso l’alto. Se il bianco non è il colore che fa per voi, potete scegliere qualsiasi altro colore chiaro, per esempio le tonalità pastello, per creare un’atmosfera più calda.

4. POCHI MOBILI E DI COLORE CHIARO

Circondarsi solo di mobili di cui si ha effettivamente bisogno. Troppi mobili inghiottono la luce, quindi meglio non avere mobili inutili. Inoltre, scegliere mobili minimali in colori più chiari invece di mobili in legno massiccio aiuta a creare spazio per la luce tra i mobili e il pavimento.

5. USARE COLORI CALDI PER CREARE UN’ATMOSFERA ACCOGLIENTE

Non solo è importante ottenere il massimo dalla poca luce a disposizione, ma è bene anche creare un’atmosfera accogliente. Per questo, è bene scegliere non solo il bianco ma anche colori più caldi come i colori pastello.

6. PICCOLI ELEMENTI DECORATIVI IN COLORI SCURI

Usare colori scuri e appariscenti per gli oggetti decorativi più piccoli come cuscini, plaid o quadretti. Non solo danno armonia all’insieme, ma aiutano anche a far brillare ancora di più i colori più chiari. Non esagerare con il numero di decorazioni scure, come per i mobili, infatti, troppe decorazioni possono inghiottire la luce.

7. PAVIMENTI E TAPPETI CHIARI

Usare colori scuri e appariscenti per gli oggetti decorativi più piccoli non solo completa il quadro generale, ma aiuta anche a far brillare ancora di più i colori più chiari.

8. AVERE PIÙ FONTI DI LUCE

Fonti multiple di luce come fili luminosi, candele, lampade da tavolo e lampade da terra fanno sembrare la stanza più ampia e spaziosa. Inoltre, minimizzano anche le ombre grandi che incombono dalla luce del soffitto.

9. TENERE LA CASA IL PIÙ POSSIBILE IN ORDINE

Una casa disordinata e ingombra diventa rapidamente opprimente e non accogliente.

10. METTERE UN EYECATCHER DECORATIVO IN OGNI STANZA

Mettendo una lampada o un mobile accattivante in ogni stanza si crea una distrazione ottica per le stanze piccole e buie. Un grande quadro, una bella poltrona o un’elegante lampada da soffitto catturano l’attenzione e nessuno noterà la luce mancante.