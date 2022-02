Confagricoltura Marche Umbria ed Enel insieme per la transizione ecologica

Confagricoltura Marche Umbria ed Enel offrono un pacchetto di soluzioni su misura per le imprese agricole del settore

Gli imprenditori agricoli umbri e marchigiani raccolgono la sfida della transizione energetica. Si è svolto nei giorni scorsi a Perugia, in modalità digitale, l’incontro promosso da Confagricoltura Marche Umbria ed Enel per illustrare alle aziende associate i contenuti degli accordi sottoscritti a livello nazionale tra l’Associazione agricola e Gruppo Enel. L’obiettivo congiunto è di offrire un pacchetto di soluzioni su misura per le imprese agricole del settore che riguardano sia il fronte dell’energia, elettrica e gas, sia l’efficienza energetica.

L’incontro è stato aperto dagli interventi dei presidenti di Confagricoltura Umbria Fabio Rossi e di Confagricoltura Marche Federico Castellucci con gli approfondimenti a cura del direttore area ambiente ed energia Donato Rotundo e della responsabile clima ed energia Roberta Papili di Confagricoltura nazionale e le successive relazioni di Valentina Giarletta e Lanfranco Di Campello di Enel Italia, che hanno illustrato le opportunità offerte dalla transizione energetica grazie ad interventi mirati e personalizzati sui cicli produttivi agricoli.

In particolare, anche tramite il supporto di figure commerciali dedicate di Enel Energia (la società del Gruppo Enel leader del libero mercato di energia elettrica e gas) e di Enel X (la business line del Gruppo Enel dedicata a servizi digitali, innovativi e di efficienza energetica), la proposta si articola in studi di progetto per valutare la convenienza economica e di fattibilità della proposta commerciale, prodotti dedicati per le commodities elettrica e gas, il Circular Economy Report per misurare attraverso un’azione di audit la circolarità dell’azienda e le azioni possibili di miglioramento per l’efficientamento energetico, come l’installazione di impianti fotovoltaici nuovi o l’ottimizzazione di quelli esistenti, le comunità energetiche rinnovabili, le infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica (attraverso Enel Mobility).

Capitolo importante della sinergia è inoltre favorire l’innovazione tecnologica, quindi anche il fotovoltaico, rispettando le aree rurali nel loro complesso, compresi gli aspetti paesaggistici. Enel e Confagricoltura Umbria e Marche definiranno ora una serie di iniziative di approfondimento dedicate a specifici settori di attività e lavorazioni del settore agricolo.