In Florida l’energia solare minaccia le pantere

La diffusione degli impianti di energia solare negli Stati Uniti sono considerati un successo per l’ecologia ambientale. Eppure, secondo un recente studio, questo sviluppo sta mettendo in serio pericolo i pochi esemplari rimasti di pantere (Puma concolor coryi) in Florida. Il motivo è da ricercare nell’ostacolo che gli impianti solari producono alle rotte migratorie e ai flussi riproduttivi dell’animale. A darne notizia è il Journal of Applied Ecology che pubblica i risultati di uno studio sugli effetti degli impianti di energia solare sulla fauna locale, condotto team di ricercatori della Florida Atlantic University.

Le pantere della Florida, spiegano i ricercatori, hanno bisogno di immense aree di movimento e di caccia, quando lasciano il loro nido materno e diventano adulti. Inoltre, hanno aree domestiche molto grandi: i maschi hanno bisogno di circa 200 miglia quadrate e la loro sopravvivenza dipende dalla loro capacita’ di spostarsi da un’area protetta a un’area protetta attraverso i ‘corridoi’ della fauna selvatica. La maggior parte delle strutture a energia solare analizzate in questo studio, sono circondate da recinzioni a maglie alte quasi 2 metri, sormontate da filo spinato e si presume causino il reindirizzamento delle rotte dell’animale.

FONTE: ENPA