Crohn: terapia farmacologica intensiva alleata per la stenosi

Secondo un nuovo studio la terapia farmacologica intensiva migliora l’infiammazione associata alla stenosi nella malattia di Crohn

La terapia farmacologica intensiva ha migliorato i sintomi, l’infiammazione associata alla stenosi e la morfologia della stenosi in pazienti con malattia di Crohn, secondo una ricerca pubblicata su The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

“Le stenosi sono la complicanza strutturale più comune della malattia di Crohn (CD), osservata nel 10-28% dei pazienti al momento della diagnosi e in un terzo dei pazienti, 5 anni dopo la diagnosi. Ad oggi, nessuna terapia farmacologica studiata in studi randomizzati ha dimostrato di influenzare il corso dello sviluppo della stenosi o prevenire la necessità di un intervento chirurgico”, hanno evidenziato Julien D. Schulberg, del dipartimento di Gastroenterologia presso il St. Vincent’s Hospital di Melbourne, Australia e i suoi colleghi autori dello studio.

“Inoltre, a causa del presupposto che la terapia farmacologica potrebbe causare ulteriore restringimento e ostruzione intestinale come parte del processo di guarigione, i pazienti con una stenosi nota sono stati esclusi dalle prove di registrazione dei farmaci biologici”.

In uno studio controllato randomizzato, in aperto, a centro singolo, lo studio Stricture Definition and Treatment, gli autori miravano a studiare la risposta della stenosi al trattamento farmacologico e confrontare l’efficacia tra la terapia farmacologica intensiva e la terapia farmacologica standard.

Su 77 pazienti con CD ed evidenza di stenosi e infiammazione, 52 pazienti sono stati sottoposti a terapia intensiva con adalimumab, 160 mg una volta alla settimana per 4 settimane seguiti da 40 mg ogni 2 settimane con aumento della dose a 4 mesi, insieme a tiopurina (dose iniziale di azatioprina 2,5 mg/kg o mercaptopurina 1,5 mg/kg, con aggiustamento della dose) e 25 pazienti sono stati sottoposti a monoterapia standard con adalimumab (160 mg alla settimana 0, 80 mg alla settimana 2, quindi 40 mg ogni 2 settimane).

L’outcome primario era una riduzione del punteggio dei sintomi ostruttivi a 14 giorni di almeno 1 punto rispetto al basale.

A 12 mesi, i ricercatori hanno osservato un miglioramento del punteggio dei sintomi ostruttivi nel 79% dei pazienti nel gruppo di trattamento intensivo e nel 64% dei pazienti nel gruppo di trattamento standard (OR=2,1; IC 95%, 0,73-6,01). Il fallimento del trattamento si è verificato nel 10% dei pazienti nel gruppo di trattamento intensivo e nel 28% dei pazienti nel gruppo di trattamento standard (OR=0,27; IC 95%, 0,08-0,97); quattro pazienti in ciascun gruppo hanno richiesto un intervento chirurgico di stenosi (OR=0,44; IC 95%, 0,1-1,92).

Utilizzando il punteggio di attività MRI della stenosi, l’analisi MRI ha mostrato un miglioramento superiore al 25% nel 61% dei pazienti nel gruppo di trattamento intensivo e nel 28% dei pazienti nel gruppo di trattamento standard (OR=3,99; IC 95%, 1,41-11,26) con risoluzione completa della stenosi tra il 20% e il 16% dei pazienti, rispettivamente (OR=1,28; IC 95%, 0,36-4,57).

I ricercatori hanno inoltre notato un miglioramento superiore al 25% dello spessore della parete intestinale utilizzando l’ecografia intestinale nel 51% dei pazienti nel gruppo di trattamento intensivo rispetto al 33% dei pazienti nel gruppo di trattamento standard (OR=2,1; IC 95%, 0,71-6,21).

“Le stenosi nella malattia di Crohn rispondono al trattamento farmacologico. La maggior parte dei pazienti presentava sintomi e morfologia della stenosi migliorati. L’intensificazione della terapia treat-to-target ha comportato un minor fallimento del trattamento, una riduzione dell’infiammazione associata alla stenosi e un maggiore miglioramento della morfologia della stenosi, sebbene queste differenze non fossero significativamente diverse dalla terapia standard”, hanno concluso Schulberg e colleghi. “La terapia eseguita in maniera intensiva insieme a uno stretto controllo dell’infiammazione porta ai migliori risultati”.

Bibliografia

Schulberg J.D. et al., Intensive drug therapy versus standard drug therapy for symptomatic intestinal Crohn’s disease strictures (STRIDENT): an open-label, single-centre, randomised controlled trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021 Dec 7;S2468-1253(21)00393-9. doi: 10.1016/S2468-1253(21)00393-9. leggi