Arisa confessa: “Sono innamorata ma il cuore batte a vuoto”

Arisa rivela in televisione: “Sono innamorata ma il mio cuore batte a vuoto”. La cantante si è lasciata andare a confessioni

Nuove rivelazioni per Arisa. La cantante, ospite in Tv, ha parlato della sua vita sentimentale. “Oggi il mio cuore batte– ha detto la cantante ai microfoni di Silvia Toffanin- a me piace essere innamorata, sentirmi innamorata e quando il mio cuore batte, può capitare che batta un po’ a vuoto, capita a tutti, allora mi dedico ad altro”.

Quasi un anno fa la rottura con il manager Andrea Di Carlo: “Con lui è stato bello, importante, diverso, ma anche veloce. Non me la sono sentita di sposarmi, non mi volevo sposare, non mi sentivo sicura“. Inevitabile, però, l’argomento che più sta accendendo il gossip: ovvero quelo che ha come protagonista il ballerino Vito Coppola, con il quale – dopo la partecipazione in coppia a Ballando con le stelle – l’artista ha avuto una breve relazione.

La storia con Vito Coppola

Non lo ha nominato ma si è commossa parlando di lui nel programma di Simona Ventura e Paola Perego: “Vito è stato importantissimo perché mi ha dato una motivazione che non avrei trovato probabilmente con un’altra persona. Avevamo tanti tratti in comune, soprattutto ha una purezza e un modo di porsi che è eccezionale. Lui è un insegnante pazzesco, lo è già ma col tempo riuscirà a imporsi come grande professionista anche in tv. Gli auguro di spaccare tutto”.

Nei giorni scorsi, però, Arisa ha affrontato l’argomento direttamente: “Ci abbiamo provato. Non è andata. Non sono triste, gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui, ma passerà come passa l’influenza”. E, poi, ha aggiunto: “Non è morto nessuno e ringrazio il cielo di averlo conosciuto. Ci siamo dati tanto”.