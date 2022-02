Evandro online con il video di “Tudo Bem?”

Online il video ufficiale di “Tudo Bem?”, il nuovo singolo di Evandro, cantautore romano, concorrente di Amici20

È online il video ufficiale di ” TUDO BEM? ” (distribuzione Ada Music Italy – http://ada.lnk.to/TudoBem), il nuovo singolo di EVANDRO, che ha conquistato milioni di streaming con i singoli “Guacamole”, “Roma centro” e “Ritrovarci (Califormia)”.

Il video di “ Tudo bem? “, per la regia di Gian Luca della Monica, è una produzione Bad Bros e vede protagonisti Evandro e Valeria Doddo ed è disponibile al seguente link: https://youtu.be/i8eofjNWSEc.

Il brano è stato scritto e composto da Evandro e prodotto dall’artista con Pietro Paroletti e racconta delle paure dei giovani di oggi sul futuro.

«Ho scritto ” Tudo bem? ” quando ho realizzato che, se non si pone abbastanza attenzione alla direzione che prende la propria vita, si rischia che qualcun altro possa decidere al posto nostro – racconta Evandro – Questo è il timore più grande per ogni ventenne».

Evandro sta attualmente lavorando al nuovo EP, che conterrà oltre a “ Tudo bem? ” altri inediti, presentati dal vivo lo scorso 27 novembre, in occasione del concerto dell’artista al Largo Venue di Roma. L’evento, che ha registrato un tutto esaurito, è stata una prima, vera occasione per conoscere la musica di Evandro dal vivo e senza filtri dopo l’esperienza televisiva e la pubblicazione dei brani sulle piattaforme digitali.

Evandro è un cantautore di Roma. Classe 2001, inizia a scrivere le sue prime canzoni a 17 anni. Comincia ad esibirsi in pubblico nel 2019, suonando in diversi locali della Capitale. Nel 2020 partecipa al programma di Canale 5 Amici ed esce il suo primo singolo “Guacamole”, seguito da “Roma Centro” e “Ritrovarci (Califormia)”. I suoi testi, dissoluti e ironici, affrontano le tematiche del disadattamento sociale, dell’amore, del divario generazionale. Tra le sue influenze musicali spiccano i Little Joy, Bob Dylan, Giorgio Poi e diversi artisti della scena contemporanea.