Per il prosecco PONTE1948 sarà un 2022 all’insegna della sostenibilità

Agroalimentare: nuove frontiere per PONTE1948 Prosecco DOC Biologico. Il 2022 sarà all’insegna della sostenibilità

PONTE1948 crede fortemente nell’importanza della biodiversità come elemento essenziale del nostro habitat e per questo ha in programma di sviluppare ancor più un percorso di miglioramento già intrapreso con successo e volto a garantire l’attuazione di una viticoltura sostenibile e rispettosa della natura.

Gli equilibri cambiano velocemente, ricordandoci che non siamo i padroni del Pianeta e che una sana coesistenza, volta alla collaborazione piuttosto che all’annullamento, di tutti gli organismi è il segreto per vivere meglio. Questo concetto, traslato nel microcosmo del vigneto, ha ispirato e guidato la creazione del nuovo Prosecco Doc Extra Dry Biologico, nato con l’intento di favorire un’agricoltura sempre più sostenibile, amica della natura e rispettosa dell’ambiente. Il risultato è un vino etico, genuino, certifcato e che tutela la biodiversità.

Ponte svolge da sempre un’attività altamente equilibrata, anche grazie all’impiego di tecnologie per la vinifcazione innovative. Lo stabilimento ad esempio è dotato di un moderno impianto fotovoltaico che garantisce il 45% dell’intero fabbisogno energetico.

Unitamente a ciò, la conoscenza e il rispetto dei diversi suoli, la selezione dei vitigni per la valorizzazione del territorio e il monitoraggio dell’ecosistema vigna sono il punto di partenza per l’ottenimento di risultati eccellenti riducendo al minimo l’impatto ambientale.

PONTE1948

Prosecco Doc Extra Dry Biologico

Si contraddistingue per i sentori caratteristici e delicati di mela e di pera, impreziositi da eleganti note citrine. In bocca si esprime evidenziando l’equilibrio tra acidità e dolcezza, completate dalla giusta sapidità, offrendo così una vera e propria esperienza sensoriale.