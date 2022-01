Lavoro, Univendita: migliaia di posizioni aperte in tutta Italia

Sono ben 19.330 le posizioni aperte in tutta Italia presso le imprese associate a Univendita, la maggiore associazione del settore della vendita a domicilio

Dal settore dei cosmetici a quello alimentare, e ancora elettrodomestici, prodotti per la casa e viaggi: le aziende associate a Univendita ricercano in tutta Italia collaboratrici e collaboratori per farne consulenti esperti nel proprio settore di riferimento, professionisti in grado di proporre alla clientela un’esperienza d’acquisto personalizzata e di alto livello.

Sono infatti attualmente ben 19.330 le posizioni aperte in tutta Italia presso le imprese associate a Univendita, la maggiore associazione del settore della vendita a domicilio. Attraverso questo link è possibile conoscere tutte le offerte di lavoro e i riferimenti per candidarsi: https://univendita.it/posizioni-aperte/

“Ciò che noi offriamo – dichiara il Presidente di Univendita Ciro Sinatra – è l’opportunità di cimentarsi in un settore che avverte chiaramente la ripresa, in cui l’elevata qualità dei prodotti proposti non può prescindere dal fattore umano, elemento fondamentale che oggi viene accompagnato anche dall’uso delle tecnologie digitali, per comunicare costantemente con il cliente e proporre di volta in volta un’offerta personalizzata che si adatti perfettamente alle esigenze da esso espresse”.

La figura del venditore a domicilio necessita, infatti, di specifiche attitudini, a partire dalla disposizione alla relazione interpersonale, all’impegno, a capacità gestionali e tecniche, ma anche curiosità e determinazione. Autonomia, flessibilità e adattabilità sono caratteristiche che completano il profilo professionale.

“Univendita e le aziende ad essa associate – prosegue Sinatra – hanno fatto tesoro dell’esperienza derivante dalla situazione pandemica, puntando sempre più sul binomio rapporto umano/innovazione digitale e su una continua formazione che permetta di supportare al meglio i nuovi inserimenti e di assicurare una costante crescita professionale ai più determinati. Autorealizzazione, flessibilità e meritocrazia sono i valori imprescindibili del nostro modello professionale”.

Quello della vendita a domicilio è un modello professionale solido, concreto e dinamico: le aziende di Univendita, infatti, sono realtà strutturate, che investono sui propri collaboratori, offrendo loro una formazione appropriata e continua per garantire una crescita professionale supportata da aggiornamenti indispensabili per essere sempre performanti. Un settore in continua evoluzione, attraversato da processi di trasformazione di organizzazione del lavoro, forme e contenuti, e sempre più vicino al mondo delle nuove tecnologie.

I NUMERI

La ricerca di personale qualificato riflette la dinamicità del settore: nel primo semestre del 2021 Univendita ha messo a segno un +19,1% rispetto allo stesso periodo del 2020, trend che dovrebbe confermare una buona crescita anche per la seconda parte dell’anno.

Beni durevoli e di consumo per la casa, cosmesi, alimentari, servizi: la vendita a domicilio vede coinvolti positivamente tutti i settori merceologici.

Le imprese di Univendita fatturano 1,3 miliardi di euro, contano circa 160mila addetti e 12 milioni di clienti.

Univendita (www.univendita.it) Qualità, innovazione, servizio al cliente, elevati standard etici. Sono queste le parole d’ordine di Univendita, la maggiore associazione del settore che riunisce l’eccellenza della vendita diretta a domicilio. All’associazione aderiscono: Avon Cosmetics, Bofrost Italia, CartOrange, Conte Ottavio Piccolomini, Dalmesse Italia, DES, Fi.Ma.Stars, Just Italia, Ringana Italia, Stanhome, Starline, Uniquepels Alta Cosmesi, Vast & Fast, Vorwerk Italia – divisione Bimby, Vorwerk Italia – divisione Folletto, Witt Italia, che danno vita a una realtà che mira a riunire l’eccellenza delle imprese di vendita diretta a domicilio con l’obiettivo di rafforzare la credibilità e la reputazione del settore tra i consumatori e verso le istituzioni. Univendita aderisce a Confcommercio.

Tutte le offerte di lavoro 2022:

6.000 incaricati alle vendite, 1.500 capogruppo, 30 responsabili di zona. In tutta Italia per Avon Cosmetics Srl (Prodotti cosmetici, prodotti moda e per la casa). Riferimenti: Tel. 02.96485111 – [email protected]

400 operatori di vendita, 800 promoter. In tutta Italia per bofrost* Italia SpA (Specialità alimentari). Riferimenti: www.bofrost.it; [email protected]

20 consulenti per Viaggiare® con esperienza nel settore turistico e 50 consulenti per Viaggiare® senza esperienza. In tutta Italia per CartOrange Srl (Turismo, viaggi e tempo libero). Riferimenti: Tel. 02.58321772 (int. 1) www.consulentediviaggio.it. [email protected]

40 operatori di vendita. In Lombardia per Conte Ottavio Piccolomini Srl (Grandi vini, liquori, olio extra vergine, esclusive confezioni regalo). Riferimenti: Tel. 02.58018575, [email protected]

950 incaricati alle vendite part-time e a tempo pieno, 85 capogruppo, 30 responsabili di zona. In tutta Italia per Dalmesse Italia Srl (Prodotti per la pulizia della casa, cosmesi e bellezza, lingerie e abbigliamento, tessili per la casa, sistema riposo, unità di cottura). Riferimenti: Tel. 0823.513028, www.dalmesseitalia.it, [email protected]

150 incaricati alle vendite, 25 capogruppo e 15 agenti territoriali. In tutta Italia per DES Srl (Distributore esclusivo per l’Italia di sistemi innovativi per la pulizia e la sanificazione degli ambienti domestici e professionali a marchio LUX). Riferimenti: N. verde 800.098.436 Tel. 035.4236010, www.viveresano.eu, [email protected]

900 incaricati alle vendite, 50 capogruppo e 5 capiarea. In tutta Italia per Fi.Ma.Stars Srl (Prodotti biomagnetici per il benessere della persona e dell’ambiente). Riferimenti: Tel. 0332.890221. www.fimastars.it, [email protected]

400 consulenti di bellezza, 20 capogruppo e agenti. In tutta Italia per Starline Srl (Distributore esclusivo per l’Italia di prodotti cosmetici e nutraceutici a marchio JAFRA). Riferimenti: Tel. 0332.1434283, www.starline-italia.com.

30 team leader, 10 area manager. In Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Campania, Puglia, Sardegna per Uniquepels Srl (Prodotti di alta cosmesi). Riferimenti: N. verde 800.960.313, Tel. 0461.530000, www.uniquepels.it, [email protected]

1.530 incaricati alle vendite part-time e a tempo pieno; 370 capogruppo; 80 responsabili di zona; 15 capiarea. In tutta Italia per Vast & Fast Srl (Asciugatrici a gas ed elettriche di alta gamma). Riferimenti: Tel. 0445.370186, www.xira.it, www.vastfast.it, [email protected]

3.000 incaricati alle vendite e 250 team leader. In tutta Italia per Vorwerk Italia Sas – divisione Bimby (Robot da cucina). Riferimenti: N. verde 800.841.811, www.bimby.it.

1.100 incaricati alle vendite. In tutta Italia per Vorwerk Italia Sas – divisione Folletto (Sistema di pulizia per la cura, l’igiene e il benessere dell’ambiente domestico). Riferimenti: N. verde 800.014.457, www.folletto.it.

1.500 incaricati alle vendite part-time e a tempo pieno; 45 responsabili di zona; 10 capiarea. In tutta Italia per Witt Italia SpA (Prodotti per la cura e il benessere naturale della persona e detergenza ecologica). Riferimenti: N. verde 800.231.439, www.witt.it, [email protected]