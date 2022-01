In Afghanistan al via prima campagna antipolio 2022

L’annuncio dell’UNICEF: in Afghanistan è partita la prima campagna antipolio 2022 per 9,9 milioni di bambini

Partita in Afghanistan la prima campagna nazionale di vaccinazione antipolio per il 2022 con l’obiettivo di raggiungere 9,9 milioni di bambini tra 0 e 59 mesi nel paese.

Nella recente campagna dello scorso novembre 2021, sono state somministrate vaccinazioni a 8,5 milioni di bambini sotto i 5 anni, mentre in quella di dicembre sono stati vaccinati oltre 8 milioni di bambini. In totale, sono stati vaccinati 2,6 milioni di bambini per la prima volta in oltre 3 anni.

Il 2021 è stato l’anno con la più bassa trasmissione di polio in Afghanistan, fornendo un’opportunità senza precedenti per interrompere la trasmissione del poliovirus selvaggio e raggiungere l’eradicazione. Sono stati riportati 4 casi di poliovirus selvaggio di tipo 1 (WPV1): il primo, nella provincia di Ghazni a gennaio, e 3 nella provincia di Kunduz a ottobre e novembre.

In risposta al rilevamento di tre casi di poliovirus selvaggio di tipo 1 a Kunduz all’inizio di questo mese, il programma contro la polio ha anche condotto una terza campagna di risposta ai casi in sette province per fermare l’epidemia e proteggere i bambini da questa malattia paralizzante ma prevenibile.

“Mentre cominciamo il 2022, abbiamo la migliore opportunità di porre fine alla polio in Afghanistan”, ha dichiarato Dapeng Luo, Rappresentante OMS in Afghanistan. “Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo pianificato ulteriori 5 campagne per il 2022 ed è fondamentale sfruttare questo momento per raggiungere il nostro obiettivo finale di 0 casi.”

L’Afghanistan si sta avvicinando all’eradicazione. Vaccinare ogni bambino con dosi multiple di vaccino antipolio è l’unica strada per interrompere la circolazione del virus nel paese.

“L’UNICEF è impegnato a garantire che tutti i bambini in Afghanistan siano protetti dalla polio e altre malattie prevenibili con i vaccini,” ha dichiarato Alice Akunga, Rappresentante UNICEF ad interim. “Quest’anno, dobbiamo intensificare gli sforzi per raggiungere ogni bambino con il vaccino antipolio ed eradicare questa malattia una volta per tutte.”

Gli operatori in prima linea continuano a giocare un ruolo fondamentale in ogni campagna di vaccinazione. Il programma antipolio chiede a tutti i leader, gli stakeholder e le comunità di salvaguardare gli operatori in prima linea per il successo della campagna.