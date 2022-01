Previsioni meteo 27 gennaio 2022: rapido peggioramento in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 27 gennaio 2022: ancora tempo stabile sull’Italia, veloce passaggio perturbato atteso tra domani e sabato

Mese di gennaio che ormai volge al termine e, nonostante falsi allarmi, non avremo alcun Burian pronto a colpire l’Italia ma neanche l’Europa. L’alta pressione infatti continua ad essere grande protagonista delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, dove le precipitazioni latitano. Anche la giornata di oggi non farà eccezione, con nebbie e gelate mattutine al Centro-Nord e cieli sereni o poco nuvolosi nelle ore centrali del giorno.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS una blanda saccatura depressionaria si porterà sul Mediterraneo centrale tra venerdì e sabato: tale saccatura in movimento verso il nostro paese, porterebbe un generale peggioramento delle condizioni meteo specie al Centro Sud. Si tratterebbe però di un veloce passaggio instabile: gli ultimi aggiornamenti mostrano infatti un nuovo promontorio di alta pressione in espansione sul Mediterraneo centrale già nella giornata di domenica. Condizioni meteo stabili sull’Italia quindi con un generale aumento delle temperature fino a valori sopra media.

Intanto per oggi, giovedì 27 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse su laguna Veneta e Pianura Padana. Al pomeriggio qualche addensamento anche sulle Alpi orientali, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora nebbie o nubi basse in Pianura Padana e sulle coste di Liguria e Veneto.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità bassa su Toscana, Umbria e coste adriatiche e cieli velati altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con addensamenti sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con nuvolosità su Toscana, Umbria e coste Adriatiche.

In Toscana tempo asciutto al mattino e poi anche al pomeriggio con nuvolosità avvettiva su tutti i settori; in serata le condizioni del tempo si manterranno stabili su tutto il territorio con prevalenza di nubi basse.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con isolate piogge sulla Calabria Tirrenica. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno sulle isole maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria locali piogge nel corso delle ore diurne sul Tirreno, tempo asciutto sui restanti settori con cieli generalmente poco nuvolosi. In serata il tempo sarà stabile su tutta la regione.

Temperature minime e massime in generale aumento da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.