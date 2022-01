Previsioni meteo 25 gennaio 2022: tempo stabile da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 25 gennaio 2022: fase all’insegna della stabilità con l’alta pressione, nebbie e gelate al mattino al Centro-Nord

Condizioni meteo di nuovo all’insegna della stabilità sull’Italia dopo il rapido passaggio perturbato che nella giornata di ieri ha portato precipitazioni sparse sulle zone interne del Centro-Sud e in Sicilia. Nella giornata di oggi un’ulteriore rimonta dell’alta pressione garantirà infatti cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le nostre regioni, con temperature massime in aumento. Attenzione solo a nebbie sulle zone di pianura settentrionali e a gelate mattutine, con temperature fino a -5°C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani l’alta pressione continuerà ad espandersi su tutta la nostra Penisola. Il tempo, di conseguenza, risulterà stabile al Nord e sulle regioni tirreniche, con foschie o nebbie sulle zone di pianura, localmente anche persistenti nel corso del giorno. Al Sud saranno possibili occasionali rovesci sulla Puglia, qualche pioggia è attesa anche sulla Sardegna meridionale. A seguire l’anticiclone regalerà tempo stabile almeno fino al prossimo weekend.

Intanto per oggi, martedì 25 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con nebbie e nubi basse su coste e pianure. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con addensamenti anche compatti e persistenti sulla Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nebbie e nubi basse su coste e pianure. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino innocui addensamenti sul Lazio, sole prevalente altrove. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nubi basse su Marche e Toscana. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sulle coste e sui settori interni nelle ore diurne; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

In Calabria condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente su tutto il territorio sia al mattino sia poi al pomeriggio; nelle ore serali il tempo non subirà variazioni mantenendosi asciutto.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento al Nord, stabili o in diminuzione sulle regioni del Centro e del Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.