Gossip: Tomaso Trussardi paparazzato con un’altra donna

Tomaso Trussardi con un’altra donna dopo l’addio a Michelle Hunziker. L’imprenditore è stato paparazzato da “Chi” a Cortina d’Ampezzo

Tomaso Trussardi volta pagina dopo l’addio a Michelle Hunziker. L’imprenditore è stato paparazzato a Cortina d’Ampezzo in compagnia di un’altra donna. A scattare le foto è Chi, che questa settimana le pubblica nel suo nuovo numero in edicola. La biondissima in questione sarebbe l’assistente e collega di Elisabetta Franchi (grande amica di Tomaso), con la quale da tempo si vociferava potesse esserci una simpatia. Il 38enne avrebbe così passato un intero weekend in trasferta con la donna.

La crisi con Michelle, d’altronde, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non sembrava evitabile. I primi segnali durante il lockdown nella casa di Bergamo. Periodo che ha portato la coppia a vivere da separati in casa, seppur all’esterno sembrava andasse tutto normalmente.

La soluzione è, infatti, stata tenuta nascosta fino allo scorso 18 gennaio quando i due hanno ufficializzato la separazione. “Abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita– si legge nel comunicato rilasciato a sorpresa- ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”.