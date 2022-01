Guardiani della Galassia 3, Zoe Saldana svela una foto dal set. Il film sarà dal 2023 al cinema con la regia di James Gunn

Impossibile non notare il post di Zoe Saldana (Avatar). L’attrice ha svelato sui social uno scatto di lei nei panni e nella pelle verde di Gamora, che rivedremo in Guardiani della Galassia Vol.3 di James Gunn, in uscita nel 2023.

Gamora è apparsa anche nei precedenti capitoli dei Guardiani ma non sarà uguale a quella che abbiamo visto nei primi due film. Questo personaggio in Avengers: Infinity War è stato sacrificato da Thanos per recuperare la Gemma dell’Anima. Nel Vol.3 vedremo i guardiani andare alla ricerca della nuova Gamora scappata alla fine di Endgame.

da quella dei primi due film della saga. Questa nuova Gamora infatti viene da una linea temporale diversa, frutto dei viaggi nel tempio degli Avengers visti durante Avengers: Endgame. Come ricorderete, la Gamora originale è stata sacrificata da Thanos per recuperare la Gemma dell’Anima in Avengers: Infinity War, e secondo quanto dichiarato da James Gunn alla base del nuovo film della saga ci sarà proprio il viaggio di Peter Quill e dei suoi Guardiani per ritrovare la nuova Gamora, fuggita da tutto e tutti alla fine di Endgame, in cui è tornata grazie a una linea temporale alternativa. Inoltre, il cinecomic approfondirà il rapporto con la sorella Nebula.

Inoltre, l’attrice arriverà a dicembre 2022 al cinema con Avatar 2, tra i film più attesi dell’anno.

Il regista, impegnato con le riprese del terzo capitolo delle avventure di Star Lord (interpretato da Chris Pratt come ricorda la Dire Giovani), ha trovato il tempo per rispondere ai fan su Twitter. Alla domanda “vedremo qualche immagine di Guardiani della Galassia 3 entro il 2022?” Gunn ha risposto un secco: “Non esistono“.