Primo voto per il Quirinale, Letta e Salvini a confronto

Corsa al Quirinale, oggi la prima votazione. Letta incontra Salvini: “Draghi o Mattarella, bis sarebbe la soluzione perfetta”

“Il primo punto della mia conversazione con Salvini è per capire se la loro posizione su Draghi sia ultimativa. Quanto a Sergio Mattarella, per noi sarebbe il massimo, la soluzione ideale e perfetta: sarà anche questo uno dei temi con cui parlerò con Salvini”, dice il segretario del Pd Enrico Letta a Che tempo che fa, su Rai tre. L’ipotesi sarà al centro del colloquio con Matteo Salvini di oggi.

SALVINI: “TOGLIERE OGGI DRAGHI DA CHIGI SAREBBE PERICOLOSO“

“Togliere oggi Draghi da Palazzo Chigi sarebbe pericoloso”, dichiara Matteo Salvini, dopo la riunione coi grandi elettori della Lega come riferisce la Dire (www.dire.it).

SALVINI: “NON FACCIO IL NOME DI CASINI, NON È DI CENTRODESTRA”

La Lega non fara’ il nome di Pierferdinando Casini per il Quirinale. “Non è un nome di centrodestra”, mette in chiaro Salvini.

SALVINI: “RICCARDI? ALLORA POTEVO FARE IO NOME VELTRONI…“

“Noi abbiamo un approccio più umile. Mi spiace che da Letta arrivino dei no pregiudiziali”, risponde il segretario della Lega a chi gli ricorda il pronostico di Enrico Letta sui candidati del centrodestra (“faranno la fine della candidatura di Berlusconi”). Evidentemente non convergerete su Andrea Riccardi. “Non è di centrodestra. Altrimenti facevo io il nome di Veltroni…”, aggiunge Salvini.