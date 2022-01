Renzi spinge Draghi al Quirinale: “Riccardi? Zero possibilità”

Corsa al Quirinale, parla Renzi: “Draghi al Colle se ha il sostegno dei partiti. Berlusconi non aveva i numeri, è stato sfruttato dai suoi”

“Io penso che al Quirinale non si vada contro i partiti. La candidatura di Draghi possa stare in piedi solo a condizione che abbia questo elemento politico. Se vogliamo mantenere Draghi a Chigi va benissimo, ne abbiamo tante di figure che potrebbero salire al Colle“. Così il leader di Italia viva (Iv), Matteo Renzi nel corso di Mezz’ora in più su Rai 3.

“CANDIDATURA DI BERLUSCONI MAI ESISTITA, SFRUTTATO DAI SUOI“

“Su Berlusconi non ho messo veto, il punto è che dal primo giorno la sua candidatura non esiste. Semplicemente non aveva i numeri. Chi gli vuole bene avrebbe dovuto fermarlo prima, questo non è il modo di voler bene a una persona ma di sfruttarla”, commenta Renzi come riferisce l’Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).

“RICCARDI? GRAN PERSONA MA ZERO POSSIBILITÀ“

“Riccardi? E’ una persona straordinaria ma non ha nessuna possibilità di essere eletto. La questione è capire chi fa il presidente non il candidato di bandiera”, è il pensiero di Renzi intorno al nome di Andrea Riccardi, uscito dal vertice di centrosinistra di oggi in vista della votazione per il Colle.