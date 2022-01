Previsioni meteo 23 gennaio 2022: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 23 gennaio 2022: tempo in prevalenza stabile sull’Italia grazie all’alta pressione, locale instabilità solo al meridione

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia in queste ultime ore di un weekend iniziato con il maltempo al Centro-Sud. Nella giornata di oggi avremo tempo in prevalenza stabile sulla nostra Penisola, ad eccezione di locali precipitazioni sulle zone interne del Centro-Sud. Venti freddi e sostenuti dai quadranti settentrionali determineranno un ulteriore calo delle temperature, con gelate diffuse fino in pianura. Tornerà anche la nebbia sulle pianure del Nord.

di nuovo in evoluzione sull’Italia dopo un rapido passaggio perturbato che tra giovedì e la giornata di ieri ha portato piogge e nevicate sui rilievi al Centro-Sud. Una graduale rimonta anticiclonica riporterà infatti dalla giornata di oggi condizioni di stabilità su tutte le nostre regioni, dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Attese piogge residue in mattinata solo sulla Sicilia. Attenzione a nebbie e gelate mattutine, con valori termici che nelle zone di fondovalle potranno raggiungere anche i -5°C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani venti freddi dai Balcani affluiranno ancora verso l’Italia, investendo in pieno le regioni centro-meridionali; possibili fenomeni instabili, con neve fino a quote basse su Molise, Calabria, Puglia e Basilicata. Tempo più stabile sul resto della Penisola, con possibilità di nebbia al Nord sulla Pianura Padana. Da martedì invece rimonterà l’alta pressione: il tempo, di conseguenza, risulterà stabile al Nord e sulle regioni tirreniche, con foschie o nebbie sulle zone di pianura.

Intanto per oggi, domenica 23 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con nebbie e nubi basse su coste e pianure. Al pomeriggio ancora nuvolosità anche bassa sulla Pianura Padana ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuovamente nebbie e nubi basse su coste e pianure. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile ma con nuvolosità irregolare sui versanti Adriatici. Al pomeriggio cieli poco nuvolosi su Marche e Abruzzo, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana tempo asciutto nella giornata con nubi sparse alternate ad ampi spazi di sereno sulle coste e sui settori interni; in serata non si attendono variazioni.

Al Sud e sulle Isole al mattino poche nubi su Molise, Puglia e Sicilia ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito su settori Peninsulari e Sicilia ma con tempo stabile, ampie schiarite sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni; locali piogge in arrivo sulla Puglia. Peggiora nella notte con neve a bassa quota. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

In Calabria sole prevalente in mattinata su tutto il territorio, qualche nubi sparse nel corso delle ore pomeridiane con tempo asciutto. In serata non si attendono variazioni.

Temperature minime in lieve aumento e massime in diminuzione al Nord, in aumento al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.