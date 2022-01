Previsioni meteo 21 gennaio 2022: maltempo verso il Sud Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 21 gennaio 2022: la perturbazione si sposta sulle regioni adriatiche e al meridione, portando piogge e neve a quote di collina

Condizioni meteo all’insegna dell’instabilità su parte dell’Italia a causa del progressivo cedimento dell’anticiclone. Già dalla giornata di ieri una perturbazione ha portato piogge e temporali sulle regioni del Centro, mentre al Nord il clima risulta ancora asciutto. Nella giornata di oggi il nucleo instabile, accompagnato da aria più fresca, scivolerà verso le regioni del Sud Italia dove avremo piogge e nevicate a quote collinari sui rilievi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani la pressione tenderà di nuovo ad aumentare su gran parte del Paese, ma non al Sud dove fredde correnti settentrionali faranno calare ulteriormente le temperature. Ultime precipitazioni in Sicilia e sulla Puglia, torna qualche nebbia al Nord dalla sera. Domenica avremo condizioni di tempo maggiormente stabile e soleggiato su tutta la Penisola. Da segnalare la possibilità di foschie o nebbie al mattino e in serata sulle zone di pianura del Nord.

Intanto per oggi, venerdì 21 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e nubi basse in Pianura Padana, isolate nevicate sulle Alpi centro-orientali fino a bassa quota. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati e qualche nube in Pianura Padana. In serata tempo asciutto ovunque con nubi sparse alternate ad ampie schiarite.

Al Centro al mattino precipitazioni sparse su Marche e Abruzzo con neve fino a 600-700 metri, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio residui fenomeni tra Abruzzo e Basso Lazio, con neve fino a 500 metri. Tempo stabile in serata su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse e neve fino a 800-1300 metri, più asciutto sulle Isole Maggiori con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata residui fenomeni tra Calabria e Sicilia con neve fino a 700 metri di quota.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e Isole Maggiori, in lieve aumento al Sud; massime in calo al Centro-Nord e Sardegna e stazionarie al Sud e Sicilia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.