Previsioni meteo 20 gennaio 2022: maltempo al Centro

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 20 gennaio 2022: perturbazione in transito sulle regioni del Centro e del Sud Italia peninsulare

Dopo una lunga fase di tempo stabile, condizioni meteo in all’insegna del maltempo su parte dell’Italia a causa del cedimento dell’anticiclone. Già dalla serata di ieri, infatti, una perturbazione ha raggiunto la Sardegna e le coste delle regioni centrali tirreniche portando piogge. Nella giornata di oggi avremo ancora precipitazioni sulle regioni centrali, nevose a mille metri di quota sull’Appennino, e lungo le coste tirreniche del meridione. Tempo più asciutto e soleggiato al Nord.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il nucleo instabile scivolerà verso Sud, dove avremo condizioni di maltempo. Nel corso del prossimo fine settimana l’irruzione di venti più freddi farà crollare di nuovo le temperature, ma avremo poche precipitazioni.

Intanto per oggi, giovedì 20 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità compatta tra Romagna e Triveneto con pioviggini sparse; deboli nevicate sull’Appennino settentrionale oltre i 1100 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio migliora con aperture a partire dai settori nord-occidentali. In serata tempo asciutto con cieli per lo più sereni; maggiori addensamenti lungo la Pianura Padana. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino piogge su Umbria, Lazio e Toscana e neve in Appennino, variabilità asciutta sui settori adriatici. Al pomeriggio attese precipitazioni in transito su Marche e Abruzzo con ancora qualche nevicata in montagna. In serata tempo in deciso miglioramento con nuvolosità irregolare e assenza di precipitazioni. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o localmente agitati.

Al Sud e sulle Isole al mattino qualche pioggia sulle coste di Campania e Calabria, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con precipitazioni sui medesimi settori. In serata ancora piogge su Campania, Basilicata e Calabria, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento al Nord, massime in calo al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.