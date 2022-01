Previsioni meteo 16 gennaio 2022: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 16 gennaio 2022: prosegue la fase di tempo stabile da Nord a Sud grazie a un robusto campo di alta pressione

Si avvia alla conclusione un fine settimana caratterizzato da condizioni meteo stabili e soleggiate su tutta l’Italia grazie alla presenza dell’anticiclone che da alcuni giorni staziona sulla nostra Penisola. La fase stabile durerà ancora e dunque anche nella giornata di oggi non avremo variazioni di rilievo con clima asciutto e tanto sole da Nord a Sud. Le temperature continueranno ad aumentare, portandosi nelle ore centrali su valori in linea con le medie stagionali, ad eccezione del Nord Italia dove sono attese in calo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS almeno fino alla metà della prossima settimana il campo di alta pressione resisterà garantendo stabilità sull’Italia. Qualche disturbo instabile potrà riguardare solo il Nord, dove l’anticiclone cederà gradualmente.

Intanto per oggi, domenica 16 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e nebbie o foschie lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi basse in Toscana e cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana nubi basse in mattinata su gran parte del territorio con tempo asciutto; tempo stabile per la restante parte della giornata con cieli per lo più poco nuvolosi su tutti i settori della regione.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più sereni. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e nuvolosità irregolare sui settori Tirrenici. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole in transito specie su regioni peninsulari e Sicilia. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

In Calabria tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata, nubi sparse nel corso del pomeriggio, sole prevalente sullo Ionio. Cieli irregolarmente nuvolosi in serata sulle coste Tirreniche, maggiori aperture sui settori orientali.

Temperature minime e massime in calo sulle regioni settentrionali, stabili o in aumento al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.