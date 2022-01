Il marchio Fielmann apre un nuovo negozio in Lombardia

Fielmann, retailer del settore ottico sinonimo di occhiali di design a prezzi contenuti, apre un nuovo negozio a Crema, in via Mazzini 4/6

Fielmann, retailer del settore ottico sinonimo di occhiali di design a prezzi contenuti, apre le porte del suo store a Crema, in via Mazzini, 4/6. Un negozio moderno di oltre 180mq, con più di 500 montature di design e grandi marchi internazionali.

Fielmann è oggi presente in Lombardia con dodici store, il primo aperto a Bergamo nel 2018. Nel 2021 Fielmann ha inaugurato 11 store, superando la quota dei 40 punti vendita. Rappresenta in assoluto il numero più alto dall’inizio dell’espansione italiana.

“Fielmann è una grande realtà ma, come azienda di famiglia, il nostro obiettivo è diventare parte integrante delle città in cui apriamo. L’attenzione al cliente e il valore delle persone sono da sempre centrali in ogni decisione. Questo concetto si traduce in una vera e propria filosofia a sostegno del territorio e nella costante volontà di investire in progetti locali e nazionali, a supporto e beneficio del tessuto sociale e della collettività” afferma Ivo Andreatta, Country manager Fielmann Italia. “L’arrivo a Crema segna per noi un importante traguardo che conferma il piano di espansione dell’azienda anche nel nord Italia, con l’obiettivo di dare impulso all’economia locale e all’occupazione”.