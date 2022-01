Sul Monte Bondone sta per arrivare Epic Ski Tour

Iscrizioni online ancora aperte per la sesta edizione di Epic Ski Tour Il Monte Bondone che accoglierà il 22 gennaio gli amanti dello scialpinismo

Kurt Anrather di Curtes Sportevents Marketing, ideatore di Epic Ski Tour, ha riservato delle grosse sorprese per la sesta edizione al via sabato 22 gennaio sulla montagna che sorveglia la città di Trento, il Monte Bondone.

Non a caso è stata scelta una location del genere per una manifestazione ‘epica’, impianti sciistici operativi, piste perfettamente innevate in località Vason, punto di partenza e arrivo della gara in notturna Epic Race. Si tratta della più impegnativa in programma, dopo la Vertical Race, con un percorso di 15.2 km e un dislivello di 1850m e il Palon che scremerà il gruppo dei più forti.

La seconda gara competitiva è la Vertical Race, di 1.9 km e con una pendenza massima del 43.3% dalla località Vason fino a Cima Palon per un totale di 426m di dislivello, e partirà in simultanea con la Epic Race. L’ultima edizione la vinse il trentino Davide Magnini, terzo Michele Boscacci, mentre al femminile primeggiò la moglie di Boscacci, Alba De Silvestro, convolati a nozze lo scorso settembre.

Al mattino partirà invece il Tour 4All, un’esperienza da affrontare accompagnati da una guida alpina qualificata, suddivisi in diversi gruppi di performance (Rookie, Beginner, Advanced), senza cronometraggio. Ed ecco la chicca pensata per questo 2022, Race³ è la combinata che somma i tempi di tre eventi “epici”, Mountain Attack, Sellaronda e appunto Epic Ski Tour; alla conclusione delle tre manifestazioni sarà stilata una classifica per decretare i migliori tre atleti al maschile e al femminile.

Le iscrizioni sono disponibili sul sito dell’evento, chiusura prevista per il 20 gennaio. Kurt Anrather coglie l’occasione per ringraziare i partner della manifestazione Trentino, La Sportiva, Engel&Volkers Trentino, Autostrada del Brennero SPA, Fiemme Tremila, Trento Funivie, Trentino 4 Service e Casse Rurali Trentine.