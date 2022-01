Contributi per handicap grave e grave malattia: domande aperte

Poste Italiane: per dipendenti e pensionati un contributo in caso di handicap e malattia rara: è possibile fare domanda fino al 28 febbraio 2022

A partire dalle 12.00 del 17 gennaio 2022 sarà possibile inoltrare le domande di richiesta di Contributi per handicap grave e grave malattia anno 2021, destinati ai dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane SpA, ai dipendenti e pensionati ex IPOST, ai loro coniugi o uniti civilmente e ai loro figli, conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate.

Poco prima di Natale, infatti, l’INPS, ha indetto un concorso per il conferimento di un contributo per il sostegno economico dei soggetti in condizione di handicap grave o affetti da patologia grave o rara nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, come attestato, rispettivamente, dai verbali di accertamento della condizione di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/1992) o da documentazione medico/specialistica.

I fondi stanziati per il 2021 sono in totale 320.000,00 € per la prestazione “grave malattia” e 180.000,00 € per la prestazione “handicap grave” e verranno assegnati, su base ISEE, fino a esaurimento dei fondi stessi.

Le domande di partecipazione al concorso, integrate dalla documentazione a supporto, verranno esaminate dal Coordinamento medico legale dell’Istituto che valuterà la sussistenza del requisito di accesso alla prestazione. In seguito, verranno redatte le graduatorie degli ammessi alle prestazioni secondo valori crescenti di indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario e, a parità di indicatore ISEE, in ordine decrescente per età anagrafica. Le graduatorie degli ammessi alle prestazioni verranno pubblicate sul sito INPS, nella sezione riservata al concorso, e, inoltre, ciascun richiedente verrà avviato tramite SMS della concessione del beneficio. La eventuale non concessione, invece, sarà invece nota con apposita comunicazione scritta.

HANDICAP GRAVE: REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE E DOCUMENTAZIONE

La condizione di handicap grave del beneficiario dovrà essere attestata dal verbale di riconoscimento delle condizioni di cui all’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, che l’INPS acquisirà direttamente dalla propria banca dati.

GRAVE MALATTIA: REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE E DOCUMENTAZIONE

La condizione di grave malattia del beneficiario deve essere comprovata attraverso certificato medico in originale, rilasciato anche dal proprio medico di medicina generale, recante una data non anteriore al 31 dicembre 2020, attestante la patologia grave o rara, rientrante tra quelle di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 (Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti) e successive modificazioni e integrazioni, nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 2 agosto 2007 (Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante) e successive modificazioni e integrazioni e nell’Allegato 1 del decreto del Ministero della Sanità del 18 maggio 2001 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie) e successive modificazioni e integrazioni.

Il certificato medico in originale dovrà essere inviato, tramite raccomandata A/R o assicurata convenzionale A/R all’INPS, a partire dalla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, e in ogni caso non oltre il 28 febbraio 2022.

GLI IMPORTI DEL CONTRIBUTO

Gli scaglioni di contributo, come anticipato definiti in base all’ISEE, sono i seguenti sia per handicap grave sia per malattia:

– con ISEE fino a € 12.000,00: contributo pari a € 3.000,00;

– con ISEE da € 12.000,01 a € 24.000,00: contributo pari a € 2.000,00;

– con ISEE da € 24.000,01 a € 32.000,00: contributo pari a € 1.000,00;

– con ISEE superiore a € 32.000,00 (o Dichiarazione Sostitutiva Unica non presente a sistema alla data di inoltro della domanda di partecipazione o ISEE non valida): contributo pari a € 500,00.

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, esclusivamente online, digitando “Domanda Gravi Malattie e Handicap grave” nel motore di ricerca del sito INPS e cliccando sulla relativa scheda servizio. Una volta effettuata l’autenticazione tramite SPID/CIE/CNS, è possibile selezionare “Contributo handicap grave” – domanda, oppure “Contributo grave malattia” – domanda.

È possibile presentare domanda soltanto per una delle due prestazioni, anche in presenza dei requisiti di accesso a entrambe. Quindi, per esempio, in caso di patologia rara che dà diritto anche al riconoscimento di handicap grave ai sensi della Legge 104/92 sarà necessario scegliere una delle due “categorie”.

In caso siano presenti più beneficiari all’interno dello stesso nucleo familiare o appartenenti a nuclei familiari diversi, è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.

Per tutti i dettagli procedurali si consiglia di consultare il bando scaricabile qui.

Il termine ultimo per la presentazione è fissato alle ore 23:59 del 28 febbraio 2022.

FONTE: OSSERVATORIO MALATTIE RARE