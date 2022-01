Da Deliveroo ecco il food oroscopo per il 2022

Rimettersi in gioco e uscire dalla comfort zone, anche a tavola. Questo, segno per segno, il tema del food oroscopo per il 2022 di Deliveroo

Il 2021 è stato un anno faticoso dove abbiamo creato piccole zone di comfort anche a tavola. Per celebrare l’arrivo del nuovo anno, Deliveroo , la piattaforma leader nell’online food delivery, in collaborazione con Paola Sucato, food influencer e da sempre appassionata di astrologia, ha interrogato gli astri per capire come affrontare al meglio il 2022 anche attraverso il cibo.

Non cedere sempre agli stessi piatti e alle stesse abitudini alimentari può essere un modo di reinterpretare il futuro e ritrovare gli stimoli giusti.

Buon 2022 e… buon appetito!

A cura di Paola Sucato, food influencer e appassionata di astrologia

Ariete

Saturno, dal segno dell’Acquario, continuerà ad accompagnarvi in modo positivo ma severo, in primis per insegnarvi la pazienza, qualità che in molti di voi scarseggia. Il passaggio di Giove nel vostro segno da maggio fino all’autunno, sarà invece una vera tentazione per accelerare.

Aspettare, e decidere quale sarà il momento giusto genererà sicuramente qualche frustrazione, ma se riuscirete a trattenervi, sarete ripagati dalla soddisfazione per i traguardi raggiunti. Allenatevi osservando i dettagli e ascoltando voci apparentemente secondarie.

Mettete alla prova voi stessi esercitatevi con un piatto molto elaborato e da gustare molto lentamente come bagna cauda o bourguignon.

Toro

Urano ancora nel segno e Nettuno in buon aspetto con Giove per buona parte dell’anno, dal segno dei Pesci, vi renderanno più produttivi che mai. Sarete così ottimisti e carichi a molla per avventurarvi su qualsiasi progetto, che rischierete di peccare di troppa ambizione, rischiando di sovraccaricarti come non mai.

Buttare la palla più in là, e soprattutto lanciarne troppe, potrebbe mettervi a rischio. Saturno dall’Acquario è già pronto per farvi pagare un prezzo che non avevate considerato. Imparate a dire “No, non ce la faccio” a chi non se lo aspetterebbe mai da voi: chi vi ama potrebbe esserne molto felice.

Lasciate indietro le vostre abitudini, questo possibile grande spreco di energie, suggerisce piatti meno golosi, più sani e più sostenibili: Fave con cicoria, Radicchio tardivo ai ferri, insalate di cereali integrali.

Gemelli

Nella prima parte dell’anno, con Nettuno e Giove a sfavore dal segno dei Pesci, potreste brancolare in attesa di un ritorno alla normalità, con un certo pessimismo. Saturno in buon aspetto dal segno dell’Acquario vi inviterà al silenzio e alla riflessione, il che per voi non sarà uno scherzo, considerando che siete curiosi e puntate così tanto alla comunicazione.

Dovrete aspettare la seconda metà dell’anno, con i passaggi di Giove in Ariete e una lunga permanenza di Marte nel segno, per rilanciarvi davvero con i giusti argomenti: vi voterete all’azione e spenderete pochissime parole.

Non mollate, siate ancor più incisivi e determinati per non distrarsi neanche a tavola, scegliete piatti semplici, con pochi ingredienti: bistecca e insalata, risotto allo zafferano, pesce al forno con le patate.

Cancro

Favoriti da Urano in Toro e Nettuno e Giove in Pesci, non avrete nessuna scusa per non uscire dalla vostra comfort zone. Potrete dire addio alla diffidenza e agli atteggiamenti sulla difensiva; avanti tutta con l’accogliere nuovi progetti e opportunità, per ritrovare prima di tutto la fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità.

Uscite, parlate con tutti, dichiarate apertamente i vostri desideri e i vostri sogni nel cassetto e vedrete che la situazione si trasformerà velocemente. Dall’autunno, il lungo passaggio di Marte in Gemelli, farà fiorire disaccordi e ostacoli, ma non dovranno essere un freno, anzi una conferma e un invito ad aggiustare il tiro.

Anche a tavola, siate più curiosi e meno “classicisti”, avrete di fronte a voi una lista lunghissima da sperimentare: pad thai, ramen, sashimi, baba ganoush.

Leone

Urano in Toro e Saturno in Acquario, continuano a tenervi sotto pressione, e vi indicano una strada che caratterialmente vi appartiene poco: mollare le armi, accettare di non poter essere sempre al massimo, magari cambiando strategia, con un piglio più sereno e senza investirci tutto, accettando anche qualche vostro limite senza viverlo come fosse un disonore. Tutto questo almeno fino all’inizio dell’estate, quando Giove transiterà finalmente, nel segno favorevole dell’Ariete e vi renderà progressivamente più ottimisti. Godetevi l’estate e preparatevi a un autunno molto vivace, grazie al lungo passaggio di Marte in Gemelli.

A tavola, andate oltre e provate a scoprire i gustosi piatti poveri della tradizione e mettete da parte tartufi e gamberi: polenta concia, minestrone di legumi, gnocchi di patate.

Vergine

Plutone e Urano ancora alleati dai segni di terra, vi tengono al riparo, almeno in parte, dalle inquietudini suscitate da Nettuno in Pesci, e quindi in opposizione al vostro segno, a cui quest’anno si aggiunge anche Giove. Mai come quest’anno vi ritroverete a organizzare, gestire, programmare, con la sensazione che qualcuno o qualcosa vi remi contro, creando caos.

Una situazione che potrebbe rivelarsi apparentemente su fronti pratici, ma che potrebbe nascondere un aspetto molto più intimo. Provate a fermarvi e a rivedere gli obiettivi, ad ascoltare i vostri veri bisogni, prima di quelli di chi vi circonda, magari sopportando un po’ di disordine creativo o addirittura, provando a crearne un po’ voi…

A tavola, apritevi a scelte che non avete mai considerato, è arrivato il momento di assaggiare, curiosare e sfidarsi: crudo di pesce, macedonie di frutta esotica, fegato alla veneziana, alghe.

Bilancia

Saturno, governatore del segno, sarà ancora per tutto il 2022 in ottimo aspetto, determinando un costante processo costruttivo, ma ovviamente altrettanto impegnativo e alle volte un tantino noioso.. Non prendetevela troppo comoda, perché già in estate il transito di Giove in aspetto disarmonico, suggerisce di chiudere il prima possibile i progetti aperti e definire delle scelte che tendereste invece a rimandare. Provate, almeno questa volta, a decidere di pancia senza analizzare più di quanto già fate normalmente…

Marte in Gemelli in autunno promette un bel rilancio e nuove avventure a chi deciderà di osare, uscendo dai soliti schemi.

A tavola cogliete al volo le proposte: hamburger e patatine, falafel hummus, polpette al sugo.

Scorpione

I transiti molesti di Urano in Toro all’opposizione e di Saturno in quadratura, saranno addolciti prima dal passaggio di Venere in Capricorno all’inizio dell’anno, e poi di Giove in Pesci che vi suggerirà un atteggiamento bonario e trasparente. Non nascondetevi, non fate i misteriosi, ma esponetevi senza riserve esprimendo emozioni e sentimenti, oppure elargendo complimenti e piccoli gesti affettuosi.

Per quanto non vi sia usuale, potreste scoprire che a volte basta dichiarare i propri bisogni (emotivi e non) con leggerezza per ricevere sorrisi e sostegni. Concedetevi tutto quello che potete e non fatevi venire il dubbio di non esservelo meritato!

A tavola non risparmiatevi: tagliatelle al ragù, polenta e brasato, marron glacé, meringate.

Sagittario

Nettuno disarmonico dal segno dei Pesci, raggiunto anche da Giove per buona parte dell’anno continueranno a farvi spendere molte energie, anzi forse troppe. Saturno invece, in buon aspetto dal segno dell’Acquario, vi indicherà di ottimizzare e pianificare con buon senso e lungimiranza, tenendo a freno la vostra grande fantasia e in alcuni casi facendovi risparmiare un bel po’ di parole. Provata a dare ragione, per una volta almeno, al “Grande Vecchio” dello zodiaco, e non scappate impauriti dalla possibilità di incappare nella banalità, anche perchè poi, in autunno, con Marte all’opposizione dai Gemelli, i rischi potrebbero aumentare…

Cercate di non fare troppi voli pindarici anche a tavola e puntate sui piatti più classici, per non sbagliare: arrosto con puré, risotto allo zafferano, torta di mele.

Capricorno

Favoriti da Plutone nel segno e da Urano in buon aspetto dal segno del Toro, a cui si aggiungerà la positività di Giove in Pesci, potrete permettervi di mollare qualche responsabilità di troppo e costringervi (a fin di bene) a sospendere, almeno ogni tanto, il controllo su tutto e tutti. Approfittate di questa condizione favorevole per permettervi di giocare un po’ di più e di meravigliarvi di fronte all’imprevedibile con il dovuto ottimismo. Accogliete e osservate anche le più piccole fortune, che di solito vi appaiono trascurabili, distraetevi e provate a sognare ad occhi aperti: solo così scoprirete una condizione che vi piacerà moltissimo!

A tavola, varrà la stessa regola, evitate di controllare le calorie o il giusto equilibrio dei nutrienti e puntate a piatti ricchi e soddisfacenti in ordine sparso: torta gelato, fish and chips, olive ascolane, gnocchi al pomodoro.

Acquario

Saturno ancora per tutto il 2022 transiterà nel vostro segno, garantendovi una grande capacità progettuale, mentre Urano dal segno del Toro, vi “scompiglierà” le carte, smontando piani già stabiliti e strategie condivise almeno fino all’estate, quando Giove inizierà il suo transito nel segno favorevole dell’Ariete.

Smettete di mantenere la calma, fatevi toccare fino al midollo da ciò che vi succede intorno e cercate di puntare soprattutto su voi stessi, con una buona dose di spirito competitivo che spesso non tirate fuori in nome degli alti ideali che sentite vostri. In autunno, Marte in Gemelli potrebbe portarvi ottime conferme e farvi vincere, appunto da soli.

A tavola gustatevi piatti da non condividere: fiorentina, branzino al forno, panna cotta.

Pesci

Nettuno e Giove in transito nel segno alimenteranno la vostra fantasia a più non posso almeno fino all’estate, mentre Urano in Toro vi suggerirà di mantenere un ritmo sostenuto che a molti di voi non si addice. Scrollatevi da dosso la grande tentazione del fermarvi, con la motivazione di ulteriori arricchimenti che potreste ancora immaginare, se non volete che poi in autunno Marte in Gemelli colpisca nei punti delicati dei vostri progetti. Siate organizzati, rispettate i tempi, mantenete l’ordine intorno a voi e stabilite le giuste priorità, anche se vi sembra che tutto ciò non vi appartenga: dovete solo andare avanti ed evitare di boicottarvi da soli, per scoprire che ne siete davvero capaci.

A tavola con rigore, senza perdere il gusto: pesce al vapore, pollo ai ferri, verdure saltate.