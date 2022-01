Emma Watson confessa: “Ero innamorata di Tom Felton”

Emma Watson ha raccontato come si era innamorata di Tom Felton. Ad accendere la scintilla per l’attore sarebbe stato un disegno

In occasione di “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” c’è stata una confessione di Emma Watson, che ha raccontato come si era innamorata di Tom Felton. Ad accendere la scintilla sarebbe stato un disegno.

“Sono entrata nella stanza dove facevamo lezione. Ci era stato dato il compito di disegnare quello che pensavamo fosse l’aspetto di Dio e Tom aveva disegnato una ragazza con un cappello all’indietro su uno skateboard. E non so come dirlo… mi sono innamorata di lui”.

Emma Watson, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha anche ammesso che da quel momento controllava ogni giorno se Tom fosse presente nella giornata di riprese, arrivando a presentarsi sul set anche quando non era il suo turno. Tra i due, però, non è mai successo nulla. Per Tom, infatti, Emma è stata come una “sorellina”.