Centro protesi Inail vince il Premio sport e cultura

Premio sport e cultura, gli Oscar dello sport italiano: al Centro protesi Inail il premio nella categoria innovazione tecnologica

Il Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio si aggiudica il Premio sport e cultura, gli Oscar dello sport italiano, nella categoria innovazione tecnologica. Il Premio, promosso da Asi, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, viene attribuito ogni anno a enti, amministrazioni, aziende e associazioni che, nel corso dell’anno si sono distinti nella diffusione dei valori dello sport mediante un progetto, un prodotto o un comportamento etico. A ritirare il riconoscimento, il direttore Angelo Andretta e il direttore dell’area tecnica Gregorio Teti.

Quattro le sezioni in cui si articola il Premio. Le candidature sono proposte in una delle quattro sezioni: Premio innovazione tecnologica, impiantistica sportiva, atleta dell’anno e Premio per il gesto etico. La valutazione è affidata a una giuria di esperti appartenenti al mondo dello sport. Per il 2021, la segreteria generale dell’Asi ha comunicato al Centro protesi prima la candidatura e, successivamente, l’attribuzione del riconoscimento.