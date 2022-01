Previsioni meteo 4 gennaio 2022: ondata di gelo alle porte

Le previsioni meteo di oggi, martedì 4 gennaio 2022: la lunga fase di tempo stabile ha le ore contate, tra oggi e domani irruzione di aria fredda sull’Italia

Dopo essersi preso una lunga pausa a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, l’inverno torna a fare sul serio in Italia. Il cedimento progressivo dell’anomalo anticiclone africano, che ci ha tenuto compagnia da dopo Natale, determina infatti in queste ore un brusco cambiamento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola. Nelle prossime ore affluirà aria fredda che farà crollare le temperature e riporterà nevicate a quote medio-basse a partire dalle regioni centro-settentrionali. Nella giornata di oggi ci saranno ancora nebbie in Pianura Padana, ma localmente anche al Centro e in Sardegna. Il sole sarà prevalente sui rilievi, ma con nuvolosità in aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS dopo il rapido passaggio instabile atteso per domani, il giorno dell’Epifania avremo un nuovo miglioramento del tempo. Saranno possibili solo veloci precipitazioni al Centro, soprattutto su Lazio, Marche meridionale, Abruzzo e Molise (nevose sotto i 750 metri). Il successivo weekend si preannuncia invece più soleggiato, ma attenzione perché tra sabato e domenica una perturbazione raggiungerà la Sardegna e poi le regioni tirreniche portando piogge e nevicate a bassa quota.

Intanto per oggi, martedì 4 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino molte nubi su tutti i settori, con isolate piogge su Liguria e Friuli; al pomeriggio insistono le precipitazioni sui medesimi settori, asciutto altrove. Peggiora in serata con piogge sparse anche su Lombardia e Triveneto, neve sulle Alpi oltre i 1200 metri.

Al Centro al mattino qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con prevalenza di tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con isolate piogge sulle Marche.

In Toscana deboli piogge in mattinata e poi anche nel pomeriggio sui settori settentrionali della regione, tempo asciutto altrove con nubi diffuse; in serata non si attendono variazioni, le piogge interesseranno sempre l’Alta Toscana, mentre altrove il tempo sarà asciutto.

Al Sud e sulle Isole al mattino stabilità diffusa, con nubi basse sui settori costieri, qualche spazio di sereno su Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari, maggiori aperture altrove. In serata non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo.

In Calabria condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente su gran parte della regione, locali addensamenti sui settori settentrionali; tempo asciutto in serata con cieli generalmente sereni su tutta la regione.

Temperature minime stabili o in aumento; massime in lieve calo al Nord ed in rialzo al Centro-Sud.

