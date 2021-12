Previsioni meteo 30 dicembre 2021: caldo anomalo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 30 dicembre 2021: anticiclone africano in arrivo sulla nostra Penisola con temperature record per la stagione

Dopo il maltempo di Natale, il mese di dicembre e il 2021 si avviano alla conclusione con uno stravolgimento delle condizioni meteo. Un robusto campo anticiclonico di matrice nordafricana in queste ore sta iniziando a far sentire i suoi effetti anche sull’Italia. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni o poco nuvolosi con temperature in graduale aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’alta pressione ci terrà compagnia almeno fino all’Epifania. La notte di San Silvestro e i primi giorni del 2022 trascorreranno dunque con clima asciutto e temperature ben oltre le medie stagionali, con possibilità di raggiungere anche valori record per la stagione.

Intanto per oggi, giovedì 30 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino prevalenza di cieli poco nuvolosi, con nebbie e nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti sul Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con foschie e nebbie sui medesimi settori.

Al Centro velature in transito al mattino, con nubi basse lungo il medio-alto Adriatico. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità bassa sulle coste di Marche e Abruzzo.

In Toscana condizioni di tempo stabile con cieli prevalentemente poco nuvolosi in mattinata e poi anche nel pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con velature in transito.

Al Sud e sulle Isole sole pieno al mattino sulle regioni peninsulari, qualche addensamento tra Sicilia settentrionale e Sardegna. Al pomeriggio prevale la stabilità con ancora cieli sereni; attesa nuvolosità anche sui settori costieri del Molise. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con nubi basse in estensione sulla Sardegna.

In Calabria locali addensamenti nelle ore mattutine e pomeridiane sui settori meridionali della regione, sole prevalente altrove; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in generale diminuzione; massime in rialzo al Nord e sulla Sicilia, stazionarie o in calo altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.