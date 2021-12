Previsioni meteo 25 e 26 dicembre 2021: piogge a Natale e Santo Stefano

Le previsioni meteo di oggi, sabato 25 dicembre 2021, e domani, domenica 26 dicembre 2021: ancora maltempo il giorno di Natale e a Santo Stefano con piogge sull’Italia

Dopo l’annunciato peggioramento della Vigilia di Natale, condizioni meteo ancora all’insegna del maltempo sull’Italia a causa dell’arrivo di un treno di perturbazioni. Nella giornata di oggi, giorno di Natale, avremo maltempo diffuso sulle regioni del Nord e del Centro Italia. L’arrivo di una seconda perturbazione il giorno di Santo Stefano determinerà condizioni di maltempo su tutto il versante tirrenico e anche sulle regioni settentrionali. Saranno possibili locali rovesci, mentre sull’arco alpino avremo nevicate a quote medio-basse.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS lunedì 27 dicembre una terza perturbazione raggiungerà l’Italia. Avremo piogge via via più diffuse su gran parte delle regioni, anche forti su Liguria e in Campania. Neve sulle Alpi sopra i 1100 metri, oltre i 1700 metri sugli Appennini. Tra martedì e mercoledì la perturbazione scenderà verso Sud, mentre al Nord e al Centro avremo un progressivo miglioramento del tempo.

Intanto per oggi, sabato 25 dicembre 2021, e domani, domenica 26 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino piogge e acquazzoni su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto, più asciutto ma con molte nuvole altrove. Al pomeriggio ancora piogge su Liguria ed Emilia Romagna, asciutto ma con cieli nuvolosi altrove. In serata ancora piogge sulla Liguria, asciutto sul resto del Nord con cieli nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino maltempo sui settori tirrenici con piogge e temporali anche intensi, più asciutto lungo l’Adriatico. Al pomeriggio ancora piogge e acquazzoni su Toscana, Umbria e Lazio, asciutto ma con molte nuvole altrove. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con piogge sparse, variabilità asciutta sui settori adriatici. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità alternata a schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni associati, locali piogge sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora molte nuvole in transito ma con tempo asciutto, pioviggini sulla Sardegna. In serata piogge ancora in Sardegna e in arrivo in Campania, ancora asciutto altrove con nuvolosità variabile. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime in rialzo su tutte le regioni.

