Adele compra la villa di Sylvester Stallone a Beverly Hills

Adele vuole acquistare la tenuta di Sylvester Stallone a Beverly Hills: la popstar britannica avrebbe offerto all’attore circa 58 milioni di dollari

Adele in trattativa con Sylvester Stallone per acquistare la gigantesca e splendida tenuta a Beverly Hills dell’attore. La star hollywoodiana, in un primo momento, ha messo in vendita la sua villa a 110 milioni di dollari (circa 96 milioni di euro), ma con scarsi risultati. E così l’iconico Rambo ha abbassato più volte il prezzo nel giro di poco tempo. Questa mossa avrebbe portato fortuna all’attore.

Ad aver messo gli occhi sulla sua ‘casa’ – per così dire – è la pluripremiata popstar britannica. Secondo quanto riportato da TMZ, Adele avrebbe offerto 58 milioni di dollari (circa 51 milioni di euro). Stando ai rumors, le trattative sarebbero a un buon punto e la grossa cifra sarebbe stata già depositata su un conto vincolato. Ora, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), mancherebbe solo l’ok definitivo di Stallone, proprietario della villa dagli Anni 90.