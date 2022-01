Insufficienza cardiaca: amiloidosi aumenta rischio ricovero

I pazienti ricoverati per insufficienza cardiaca con amiloidosi hanno un tasso di riammissione per tutte le cause più elevato e una degenza ospedaliera più lunga

I pazienti ricoverati per insufficienza cardiaca (HF) con amiloidosi hanno un tasso di riammissione per tutte le cause più elevato di 30 giorni e una degenza ospedaliera più lunga rispetto ai pazienti con HF senza amiloidosi, come mostrano i dati di uno studio presentati in forma virtuale alle American Heart Association Scientific Sessions 2021.

Iriagbonse Asemota, del John H. Stroger Hospital della contea di Cook a Chicago, e colleghi hanno confrontato i tassi di riammissione non elettivi a 30 giorni in pazienti con HF ricoverati con e senza una diagnosi di amiloidosi.

Stratificazione in due gruppi

I ricercatori hanno utilizzato il database delle riammissioni a livello nazionale del 2018 per identificare i pazienti con una diagnosi principale di dimissione di pazienti con HF e riammissioni stratificate per tutte le cause a 30 giorni in due gruppi: quelli con amiloidosi coesistente e quelli senza.

Hanno confrontato le caratteristiche basali tra le riammissioni (utilizzando test del chi quadrato) e la durata media della degenza ospedaliera e la spesa ospedaliera totale (utilizzando un’analisi di regressione) per entrambi i gruppi.

I risultati hanno mostrato che i pazienti con HF e amiloidosi coesistente avevano un maggiore tasso di riammissione per tutte le cause a 30 giorni (22% vs 16,5%; P = 0,03) e rimanevano più a lungo in ospedale, con un aumento di 4,25 giorni della durata media non aggiustata della degenza, (5,68 vs. 9,94 giorni; P = 0,026) rispetto ai pazienti con HF senza amiloidosi.

Maggiori costi nosocomiali totali e più alto rischio di mortalità

Inoltre, i pazienti con HF nel gruppo amiloidosi erano più anziani (68,4 vs 64,7 anni), avevano più alto rischio di mortalità ospedaliera (OR aggiustata = 2,69) e determinavano un costo ospedaliero totale superiore di $ 30.525 ($ 84.549 vs $ 54.024; P= 0,11) rispetto ai pazienti con HF senza amiloidosi.

«Questi risultati evidenzlano che la stratificazione precoce del rischio e il trattamento intensivo possono aiutare a ridurre i tassi di riammissione non pianificati nei pazienti con HF e amiloidosi» ha detto Asemota durante la presentazione.

Fonte:

Asemota I, et al. P1895. Presented at: American Heart Association Scientific Sessions, 2021 (virtual meeting).