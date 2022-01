Belen e le corna: la storia su Instagram scatena il gossip

“Penso di avere le corna”: Belen in una storia su Instagram scatena il gossip sulla rottura con Antonino Spinalbanese

“Dalle corna non si salva nessuno. Penso di averle”. Sono bastate poche storie di Instagram per scatenare il gossip che vede, da settimane, protagonisti Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese. È la stessa showgirl a non evitare l’argomento in alcuni video girati dall’amica Patrizia Griffini che per riprenderla utilizza proprio un filtro a tema. Nonostante la 37enne abbia negato la rottura, la storia tra Belen e Antonino sembra essersi chiusa già da tempo, solo qualche mese dopo la nascita della figlia Luna Marì.

Il settimanale Oggi, tra l’altro, come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha beccato quella che sembra ormai l’ex coppia in incontro al bar durante il quale Spinalbanese preleva la bimba e la porta via con sé (QUI le foto). Per molti, perciò, le frasi dette in risposta alla Griffini sanno di frecciatina al 26enne.

Ignoti i motivi della presunta rottura e quando Patrizia Griffini ribatte parlando di corna avute nel passato (una delle crisi con Stefano De Martino è scaturita proprio per la presunta infedeltà di lui) Belen aggiunge carne al fuoco: “Le avrò sicuramente”.

Natale da separati per Belen e Antonino

La Rodriguez e la Griffini si sono, poi, imbarcate su un volo per Montevideo, in Uruguay. Direzione Punta Del Este per una meritata vacanza. Belen ha trascorso le festività natalizie insieme ai suoi bambini e alla famiglia. Lontano, in Liguria, dalla sua Spinalbanese. A metà dicembre, inoltre, la showgirl era stata avvistata mano nella mano con l’attore Michele Morrone.

La presunta storia con il protagonista di “365 giorni” non è, però, mai stata confermata. Belen guarda oltre il gossip e lascia tutti con più domande che certezze.