Previsioni meteo 1 gennaio 2022: Capodanno con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, sabato 1 gennaio 2022: prosegue la fase di tempo stabile su tutta l’Italia grazie alla presenza dell’alta pressione

Dopo una notte di San Silvestro con cieli sereni e condizioni meteo più autunnali che invernali, anche nel giorno di Capodanno non avremo variazioni di rilievo. L’anticiclone africano continua infatti ad influenzare lo scenario meteo sulla nostra Penisola, dove avremo ancora giornate soleggiate. Avremo anche un clima primaverile al Centro-Sud con punte di 20-22°C, temperature che potranno essere raggiunte anche nelle valli alpine.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS svolta gelida attesa per l’Epifania: da mercoledì venti freddi nord-orientali porteranno veloce maltempo dal basso Veneto ed Emilia Romagna verso il Centro-Sud, con neve a quote collinari in serata. Il giorno dell’Epifania trascorrerà invece con tempo soleggiato ma clima decisamente più freddo.

Intanto per oggi, sabato 1 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità più compatta sulla Liguria e nebbia sulla Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nebbie e nubi basse lungo il Po e sulla Liguria; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno; visibilità ancora ridotta sulle coste e nebbia in Val Padana.

Al Centro al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni, nubi basse lungo le coste Tirreniche. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti su Coste e Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi basse lungo la fascia costiera e in Toscana e cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

In Toscana nuvolosità diffusa e localmente compatta nel corso della giornata su gran parte del territorio, maggiori aperture sui settori meridionali della regione. Nubi anche in serata sempre con assenza di fenomeni.

Al Sud e sulle Isole al mattino stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti più compatti lungo le coste Tirreniche e in Sardegna. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e prevalenza di cieli sereni con nuvolosità sulle coste. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con addensamenti su Campania, Sicilia e Sardegna.

In Calabria locali addensamenti sul Tirreno nel corso della giornata, sole prevalente altrove; in serata il tempo si manterrà asciutto con nubi sparse sulla costa occidentali, ampie aperture altrove.

Temperature minime stazionarie o in aumento da Nord a Sud; massime stabili o in lieve calo.

