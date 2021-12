Previsioni meteo 31 dicembre 2021: San Silvestro con il caldo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 31 dicembre 2021: alta pressione sull’Italia, caldo anomalo per l’ultimo dell’anno sulle nostre regioni

Ultimo giorno dell’anno con condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia grazie a un robusto campo di alta pressione di matrice nordafricana. La Notte di San Silvestro trascorrerà dunque con cieli sereni su tutte le nostre regioni e avremo anche valori termici ben oltre le medie stagionali. Attenzione solo alla formazione di nebbie al mattino nelle zone interne e nei fondovalle.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS non sono previste variazioni di rilievo almeno fino all’Epifania. I primi giorni del 2022 saranno dunque all’insegna della stabilità grazie all’anticiclone che proteggerà la nostra Penisola dalle perturbazioni. A seguire, nel corso del prossimo weekend, si intravede la possibilità di maltempo con un brusco abbassamento delle temperature.

Intanto per oggi, venerdì 31 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile e prevalenza di cieli sereni, con nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti su Liguria e Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con foschie e nebbie sui medesimi settori.

Al Centro prevalenza di cieli sereni al mattino, con nubi basse lungo il medio-alto Adriatico. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nubi basse in arrivo anche sulle coste toscane, invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità bassa sulle coste e in Toscana, serene o poco nuvoloso sui restanti settori.

In Toscana locali foschie in mattinata sui settori interni, nuvolosità bassa sulle coste settentrionali, ampi spazi di sereno altrove con tempo asciutto. Al pomeriggio tempo stabile con locali nubi sulla costa. Nubi basse in arrivo tra la sera a la notte.

Al Sud e sulle Isole sole pieno al mattino sulle regioni peninsulari, qualche addensamento tra Sicilia occidentale e Sardegna. Al pomeriggio ancora nubi basse tra Sardegna e Sicilia occidentale, cieli soleggiati altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni ed addensamenti su Sardegna e Sicilia settentrionale.

In Calabria condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente su gran parte della regione, possibili addensamenti sul Tirreno. In serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutto il territorio.

Temperature minime stabili sulle regioni Peninsulari, in lieve calo sulle Isole Maggiori; massime in lieve calo sulle Isole e in lieve rialzo sul resto d’Italia.

