Il riso Carnaroli della Riserva San Massimo protagonista a Masterchef

L’autentico riso Carnaroli della Riserva San Massimo, prodotto d’eccellenza per le preparazioni di risotti, tra i protagonisti di MasterChef Italia

Frutto di un’attenta e costante selezione, il riso Carnaroli della Riserva San Massimo sorge in un’area naturale incontaminata e lontana da strade di passaggio. La coltivazione avviene esclusivamente all’interno della Riserva, attraverso un’agricoltura a basso impatto e dalle migliori sementa certificate.

Il riso Carnaroli Autentico, prodotto d’eccellenza per le preparazioni di risotti, sarà presente – grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy – nella dispensa di MasterChef Italia e protagonista di alcune sfide nella nuova edizione su Sky e in streaming su NOW.

La qualità del riso si avverte al primo assaggio, grazie ai profumi che custodisce e all’altissima tenuta in cottura. È possibile seguire MasterChef Italia, cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, con l’hashtag ufficiale #MasterChefIt sui profili social Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok e attraverso il sito ufficiale di MasterChef Italia.

MasterChef Italia è in onda ogni giovedì su Sky Uno (canale 108, digitale terreste canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei Paesi dell’unione Europea, e in streaming su NOW.