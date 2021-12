Da EIT Food bando europeo per innovazione alimentare

EIT Food ha lanciato per il 2022 una “call” a presentare proposte che abbiano l’obiettivo di massimizzare l’impatto sociale, economico e ambientale

L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) è un organismo dell’UE istituito per rafforzare la capacità di innovazione dell’Europa ed oggi è il più grande ecosistema di innovazione d’Europa con oltre 2000 partner. Sostiene lo sviluppo di partenariati tematici dinamici e a lungo termine tra imprese, istituti di ricerca e di istruzione superiore, per affrontare le pressanti sfide globali.

La visione di EIT Food è un mondo in cui tutti possono accedere e gustare cibi sostenibili, sicuri e sani, con fiducia ed equità dalla fattoria alla tavola. Per questo ha lanciato per il 2022 una ‘call’ a presentare proposte che abbiano l’obiettivo di massimizzare l’impatto sociale, economico e ambientale di idee e consorzi innovativi nell’ambito dell’EIT Food’s Impact Framework.

Come descritto nella agenda strategica 2021-27 EIT Food gli obiettivi devono puntare al miglioramento delle condizioni per una maggiore fiducia del pubblico nel sistema alimentare; alla riduzione del rischio relativo di obesità; al miglioramento dell’impatto ambientale dei sistemi agroalimentari; e alla transizione verso un’’economia circolare e sostenibile.

Tutte le attività proposte, indipendentemente dalla loro durata, dovranno lanciare almeno una soluzione innovativa entro il 31 dicembre 2023, inclusi ricavi generati di almeno 10.000 euro. Le attività che termineranno nel 2024 devono lanciare un’ulteriore innovazione commercializzata entro il 31 dicembre 2024.

Il bando 2022 è aperto a tutte le organizzazioni ammissibili ai finanziamenti di Orizzonte Europa. Non è un prerequisito per essere un partner di EIT Food per presentare una proposta. Le organizzazioni che intendono partecipare al bando devono essere ammissibili ai finanziamenti dell’UE secondo le regole di Orizzonte Europa, ad es. costituita in Europa o nei paesi associati.

Tutte le organizzazioni che avranno successo in questo processo di invito dovranno completare il processo di onboarding per diventare un partner CCI e aderire all’accordo di sovvenzione (GA) firmato con l’EIT. Dovranno inoltre diventare formalmente un EIT Food Partner prima della data di inizio dell’attività prevista.