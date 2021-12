Previsioni meteo 23 dicembre 2021: pioviggini al Centro

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 23 dicembre 2021: cieli coperti al Nord e al Centro con possibilità di piogge sparse e di debole intensità su Toscana e Lazio

Ultime ore in compagnia di condizioni meteo stabili sull’Italia, con l’alta pressione che già dalla giornata di ieri ha lasciato intravedere qualche segnale di cedimento. Nella giornata di oggi il clima risulterà ancora in prevalenza asciutto, ad esclusione di deboli precipitazioni sulle regioni centrali. Le piogge, nelle ore pomeridiane e a carattere sparso, bagneranno in particolare Toscana e Lazio.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il tempo peggiorerà decisamente dalla Vigilia di Natale quando una perturbazione raggiungerà il Centro-Nord. Il giorno di Natale avremo piogge diffuse al Nord (quota neve a 1200/1400m) e sulle regioni centrali tirreniche (neve a 1800m). A seguire avremo maltempo anche a Santo Stefano per l’arrivo di una seconda perturbazione sull’Italia. Atteso un brusco peggioramento sulle aree settentrionali del Paese e sulle regioni tirreniche, dalla Toscana alla Campania.

Intanto per oggi, giovedì 23 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge in Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli irregolarmente nuvolosi e qualche pioggia in Liguria. In serata ancora piogge in Liguria, nuvoloso altrove con tempo asciutto ed ampi spazi di sereno al Nord-Ovest.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, ma senza fenomeni associati; al pomeriggio piogge in arrivo in Toscana, nessuna variazione di rilievo altrove. In serata piogge sparse tra Toscana e Umbria, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

In Toscana locali piogge in mattinata sulla costa settentrionale, nuvoloso con tempo asciutto altrove; nel pomeriggio le piogge si estenderanno su tutta la regione. Tempo instabile anche in serata con molte nuvole associate a piogge generalmente di debole intensità.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, salvo qualche pioggia sulla Sicilia orientale. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria ampi spazi di sereno nelle ore mattutine e pomeridiane sulle coste tirreniche, nubi sparse sui restanti settori della regione; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni su tutti i settori.

Temperature minime generalmente stabili o in lieve calo e massime in aumento al Centro-Sud e stabili o in lieve calo al Nord.

